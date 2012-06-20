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Kürt meselesiyle terör meselesi farklı

Cumhurbaşkanı Gül, Kürt meselesiyle terör meselesinin birbirinden çok farklı olduğunu ifade etti.

Kürt meselesiyle terör meselesi farklı

Cumhurbaşkanı Gül, Kürt meselesiyle terör meselesinin birbirinden çok farklı olduğunu ifade etti.

20 Haziran 2012 Çarşamba 16:13
421 Okunma
Kürt meselesiyle terör meselesi farklı
İSTANBUL 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt meselesiyle terör meselesinin birbirinden çok farklı olduğunu ifade ederek, ''Teröristler bunlar, bugün başkasının aleti olup, yarın da başkasının aleti olur, dün de başkalarının aletiydi. Bölgedeki, dünyadaki çeşitli gelişmeler, her zaman bu tip kullanılmaya muhtaç insanları kullanacaklardır. Kullanırken de ortaya bir dava, ortaya sözüm ona ideal konacaktır'' dedi.
Gül, terörle hiçbir yere varılamayacağını belirterek, ''Terör yaparak, 'devleti, milleti, Türk milletini diz çöktürüp, hizaya getirip, acaba bir şeye zorlar mıyız' kafası çok büyük tarihi bir hatadır ve yanılgıdır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 08:14
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