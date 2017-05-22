KPSS mağdurları için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2009, 2010 ve 2012 KPSS'de çalınan sorular nedeniyle mağdur olan adayların haklarının geri verilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Tanrıkulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük yaparak kamu görevine yerleştiği yargı kararı ile tespit edilen ve bu nedenle meslekten çıkarılan kamu personellerinin yerine, talep etmeleri halinde ilgili yerleştirmede söz konusu usulsüzlük nedeniyle mağdur olan aday veya adaylar yerleştirilecek.

Bu amaçla yapılacak yerleştirmelerin usul ve esasları, ÖSYM tarafından 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifin gerekçesinde, ÖSYM'nin düzenlediği 2009, 2010 ve 2012 KPSS ile 2013 Yabancı Dil Sınavı-ALES ve İç Denetçilik sınavlarında çalınan sorular ile ilgili devam eden soruşturmalarda, yüz binlerce kişinin sınav usulsüzlükleriyle kamu personeli olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin yargılama süreçleri sonunda suçları sabit görülerek meslekten ihraç edilmeleri halinde, ÖSYM'nin yaptığı ilgili yerleştirmelerde, yerlerine mağdur olan adayların getirilmesi gerektiği ifade edilen gerekçede, teklifin, 2009, 2010 ve 2012 KPSS’de çalınan sorular nedeniyle mağdur olan adayların haklarının geri verilmesi amacıyla hazırlandığı kaydedildi.