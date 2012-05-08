TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, konunun Parlamenter Denetim Sempozyumu'nda gündeme geldiğini hatırlattı.



Çiçek, sempozyumda dile getirilen ''Türkiye'deki mevcut sistemin ne parlamenter ne de yarı başkanlık sistemi olduğu'' yönündeki bir ifadeden sonra başkanlık sistemi tartışmalarının başladığını ifade ederek, ''Evvela çıkış noktası çok sağlıklı değil bu tartışmanın'' dedi.

Başkanlık sistemi konusunun yeni olmadığını anlatan Çiçek, bu konunun 1982 Anayasası yapılırken de tartışıldığını söyledi.

Çiçek, konuyu Turgut Özal'ın çok sık vurguladığını, Süleyman Demirel'le de gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Yeni bir konuyu tartışmıyoruz. Yeni anayasa yapılırken kim ne düşünüyorsa, düşünceleri neyse, biz bunu herkesten bekledik. Son olarak sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri dahil olmak üzere yeni anayasayı nasıl şekillendirmek istiyorlarsa, beklentileri, kanaatleri neyse, bunu herkesten istedik. Dolayısıyla olup bitenleri bu çerçevede değerlendirmek lazım. 4 siyasi parti nasıl uzlaşacaksa, karar öyle çıkacaktır. Çerçevesinden dışarıya çıkarmadan her konuyu tartışmakta fayda var.''

Kendisinin düşüncesinin sorulması üzerine de Çiçek, ''Benim düşüncem, şu an bu çalışmayı başarılı bir şekilde sonlandırmaktır'' dedi.