Konuyu önce tarihçiler tartışmalı

İSTANBUL

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı'nca Portaxe Restaurant'ta düzenlenen ''Çeviri Platformu''nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Pierre Loti Tepesi'nin isminin değiştirilmesi talebi sonrasında kamuoyunda oluşan tartışmalara ilişkin görüşü sorulan Bağış, ''Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Herkesin farklı farklı düşüncelerini dile getirme imkanı olan bir ülkedir. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile aynı paralelde düşünüyorum. Kadir Bey'in bu konudaki açıklamasını destekliyorum. Ben de bu konuyu önce tarihçilerin tartışması gerektiğini, daha sonra biz siyasilerin konuya eğilmemiz gerektiğini daha doğru buluyorum'' diye konuştu.