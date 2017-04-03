"Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize hakarettir"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İvedik OSB'de sanayi esnafı ile buluşarak konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, bugünkü konuşmasında diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir.' Ne demek kardeşim? Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi, onların yakınlarını incitmek değil mi, gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Ne demek kontrollü darbe? Yani 'Bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı milletin üzerine ateş etti, bunu da birileri yaptı'. Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez. Bu millet bir destan yazmıştır. " diye konuştu.

"Çözüm, ay yıldızlı bayrak"

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Bana diyorlar ki, 'çözüm.' Çözüm mözüm yok kardeşim. Çözüm, ay yıldızlı bayrak. Bu bayrağın altında 80 milyon yaşayacak, o kadar basit. O alçak örgütleri milletle aramızdan atacağız."

"CHP, konuşmak yerine yumrukları konuşturdu"

Başbakan Yıldırım, "Gece gündüz çalıştık, MHP ile birlikte müzakere ederek yaptık. Mecliste bir ay konuşuldu, her detay konuşuldu. CHP, orada konuşmak yerine yumrukları konuşturdu, kürsüleri işgal etti. Şimdi de meydanlarda kuzu taktiği yapıyor. Kızmıyor, cevap vermiyor, unutturmaya çalışıyor. Eski sicilini düzeltmeye çalışıyor. Hani sicil affı geliyor ya. Sicil affını 16 Nisan'dan sonra yapacağız CHP'ye. Biraz daha takip edelim, bu iyi halini biraz daha izleyelim." dedi.