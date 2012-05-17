Komisyon Başkanı'ndan Demirel açıklaması

TBMM - TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, komisyon için 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tanıklığının çok önemli olduğunu belirterek, ''Kendisinin bu konudaki görüşlerini almak, dinlemek gerekir. Ama bu komisyonda alınmış bir karar değil'' dedi.



Baş, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Demirel'in ifadesini isteyeceğiniz konuşuluyor'' sözleri üzerine Baş, Komisyon'da şu anda verilmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

Süleyman Demirel'in 1971 Muhtırası ve 1980 Darbesi'nde Başbakan, 28 Şubat sürecinde de Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Baş, ''Sayın Süleyman Demirel'in tanıklığı çok önemlidir. Kendisinin bu konudaki görüşlerini almak, dinlemek gerekir. Komisyon'da verilmiş bir karar değil. Kararlarımızı verdikçe, bunları Komisyon sözcümüz vasıtasıyla sizlerle paylaşacağız'' diye konuştu.