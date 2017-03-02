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"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Hükümet esnaf ve KOBİ'lere yönelik sürekli destek ve kredi paketi açıklıyor ama esnaf bu kredileri alamıyor." dedi.

"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Hükümet esnaf ve KOBİ'lere yönelik sürekli destek ve kredi paketi açıklıyor ama esnaf bu kredileri alamıyor." dedi.

02 Mart 2017 Perşembe 13:11
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"KOBİ'lere yönelik destek ve kredileri esnaf alamıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Hükümetin, esnaf ve KOBİ'lere yönelik açıkladığı destek ve kredi paketlerinden esnafın yararlanamadığını iddia etti.

Budak, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın 460 bin işletme için açıkladığı kredi desteği için bankalara giden esnaf ve KOBİ sahibinin eli boş döndüğünü belirtti.

"Borçsuz esnaf kalmadı ki bu kredileri alabilsin"

Yıldırım'ın "460 bin 167 KOBİ'nin kredi faiz desteği başvurusu onaylandı" açıklamasına tepki gösteren Budak, açıklamayla başvuran herkesin krediyi alabileceği algısının oluşturulmaya çalışıldığını ancak bankalara giden bir çok esnafın "borcu bulunması" nedeniyle krediyi alamadığını ifade etti.

Budak, "Hükümet esnaf ve KOBİ'lere yönelik sürekli destek ve kredi paketi açıklıyor ama esnaf bu kredileri alamıyor. 2016 yılında önce sıfır faizli 30 bin lira kredi açıklandı. Borcu bulunmayan ya da yeni iş yeri açabilen 48 bin esnaf yararlandı. Sonra 15 bin işletmeye sıfır faizli 50 bin lira kredi verileceği açıklandı. 248 bin esnaf, aralık ayının son günlerinde saatlerce soğukta kuyruklarda bekleyerek başvuru yaptı, alabilen 8 bin 567. Başbakan'ın kredi müjdesi banka kapısına kadar. İçeri girince müjde hüsrana dönüyor. Borçsuz esnaf kalmadı ki bu kredileri alabilsin." görüşünü savundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKOBİKOBİlere Yönelik KrediOsman Budak
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