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'Koalisyon toto oynayacak değiliz'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Biz koalisyon toto oynayacak değiliz. Bizim bir hedefimiz var. Yeni Türkiye'yi ihya ve inşa etmek istiyoruz" dedi.

'Koalisyon toto oynayacak değiliz'

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Biz koalisyon toto oynayacak değiliz. Bizim bir hedefimiz var. Yeni Türkiye'yi ihya ve inşa etmek istiyoruz" dedi.

27 Haziran 2015 Cumartesi 23:03
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'Koalisyon toto oynayacak değiliz'

MALATYA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Biz koalisyon toto oynayacak değiliz. Biz bakanlık pazarlıkları üzerinden koalisyon kurma telaşına kapılacak değiliz. Biz genel müdürlük pazarlıkları üzerinden koalisyon telaşına kapılacak değiliz. Bizim bir hedefimiz var. Yeni Türkiye'yi ihya ve inşa etmek istiyoruz" dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bir restorantta düzenlenen iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir seçimden çıktığını belirterek, seçimin nihayetinde milletin kararı olduğunu söyledi.

Seçimden gerekli dersleri alarak çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Koalisyon 'şununla mı olur, bununla mı olur', şu partiyle de olur, bu partiyle de olur ya da olmaz. Biz koalisyon toto oynayacak değiliz. Biz bakanlık pazarlıkları üzerinden koalisyon kurma telaşına kapılacak değiliz. Biz genel müdürlük pazarlıkları üzerinden koalisyon telaşına kapılacak değiliz. Bizim bir hedefimiz var. Yeni Türkiye'yi ihya ve inşa etmek istiyoruz. Yeni Türkiye'nin kurulması, büyük medeniyetimizin ihya ve inşa edilmesi için çok şey yaptığımız gibi eksik kalan hususlar da var. Bu eksikleri şimdi tek başımıza değil, Allah nasip ederse koalisyon ortağımızla beraber yapacağız" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, milletin hoşuna gidecek, milletin AK Parti'ye gerçekten ümit bağlamasının temel nedeni olan esası, Yeni Türkiye'yi kurabilecek bir koalisyon olursa, bu koalisyonu yapacaklarını belirten Kurtulmuş, "Bu olursa yarım kalan yolumuza devam ederiz ve inşallah bu millete çok hayırlı işler yaparız. Eğer olmadı. Olmadıysa illa olacak diye de bir zorlama yok. Allah'a çok şükür Türkiye'nin gerçekten her meseleyi demokrasiyle, sandıkla aşması gibi çok büyük bir kazanımımız var, büyük bir demokratik olgunluğumuz var. Bu demokratik olgunluk içerisinde çare de var. Tekrar seçime gideriz. Ve inşallah o seçimde AK Parti'yi tekrar tek başına iktidara getirir bu millet" dedi. 

Mücadelelerinin şan şöhret mücadelesi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim davamız makam, mevki davası değildir. Bizim davamız, para pul davası değildir. Bizim davamız kasaların dolması davası değildir. Bizim davamız sadece bu ülkenin madden zenginliği davası da değildir. Bizim davamız büyük medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmektir."

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:12
Anahtar Kelimeler:
AK Partiönce VatanNuman Kurtulmuş
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