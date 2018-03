Koalisyon görüşmelerinde 'heyetler dönemi' başlıyor

ANKARA - AK Parti ve CHP arasında süren koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, iki partinin "ilkelerini" masaya yatıracak heyetlerin oluşumu aşamasına geçildi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, AK Parti adına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP adına Haluk Koç'un bir araya geldiği görüşmenin ardından, her iki parti de görüşmeleri yapacak isimleri belirlemek için harekete geçti.



Genel Başkanlar tarafından belirlenecek heyetlerin, 3 veya 4 kişiden oluşması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri belirlemek için henüz çalışmaya başlamadığı ifade edilirken, heyete, Genel Başkanlar düzeyinde yapılan görüşmeye katılan isimlerin ise seçilmesi olası görülüyor.



Görüşmeler Meclis'te yapılacak



Heyetlerin oluşturulmasının ardından ise "ilkelerin" masaya yatırılacağı görüşmelere geçilecek. Görüşmelerin ise TBMM'de gerçekleştirileceği öğrenildi.



Bu görüşmelerde her iki partinin koalisyon için önerileri değerlendirilecek. CHP'de masadaki konular daha önce açıklanan 14 ilke olurken, AK Parti'nin önceliklerinin ise anayasa, seçim sistemi, ekonomi, eğitim, güvenlik ve dış politika ağırlıklı olacağı belirtiliyor.



Anlaşılamayan konular tekrar ele alınacak



İki partinin de çekince göstereceği konular heyetler tarafından bir kez daha ele alınacak. Eğer burada da bir sonuç çıkmazsa, çözüm genel başkanlara bırakılacak. Her iki partideki eğilim de görüşmeleri "gidebildiği noktaya" kadar götürmek.



CHP başından beri dillendirdiği "çözümsüzlüğün adresi olmamak" için görüşmelerin devamına büyük önem veriyor.



"Mutlaka bir koalisyon kurulacak" fikriyle hareket etmediğini vurgulayan CHP, anlaşılması durumunda "güçlü ve geniş tabanlı" bir koalisyonun ise ülkeye faydalı olacağı noktasında duruyor.