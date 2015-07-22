Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Koalisyon görüşmelerinde 'heyetler dönemi' başlıyor

AK Parti ve CHP arasında süren koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, iki partinin "ilkelerini" masaya yatıracak heyetlerin oluşumu aşamasına geçildi

Koalisyon görüşmelerinde 'heyetler dönemi' başlıyor

AK Parti ve CHP arasında süren koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, iki partinin "ilkelerini" masaya yatıracak heyetlerin oluşumu aşamasına geçildi

22 Temmuz 2015 Çarşamba 14:04
515 Okunma
Koalisyon görüşmelerinde 'heyetler dönemi' başlıyor

ANKARA - AK Parti ve CHP arasında süren koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, iki partinin "ilkelerini" masaya yatıracak heyetlerin oluşumu aşamasına geçildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, AK Parti adına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP adına Haluk Koç'un bir araya geldiği görüşmenin ardından, her iki parti de görüşmeleri yapacak isimleri belirlemek için harekete geçti.

Genel Başkanlar tarafından belirlenecek heyetlerin, 3 veya 4 kişiden oluşması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri belirlemek için henüz çalışmaya başlamadığı ifade edilirken, heyete, Genel Başkanlar düzeyinde yapılan görüşmeye katılan isimlerin ise seçilmesi olası görülüyor.

Görüşmeler Meclis'te yapılacak

Heyetlerin oluşturulmasının ardından ise "ilkelerin" masaya yatırılacağı görüşmelere geçilecek. Görüşmelerin ise TBMM'de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bu görüşmelerde her iki partinin koalisyon için önerileri değerlendirilecek. CHP'de masadaki konular daha önce açıklanan 14 ilke olurken, AK Parti'nin önceliklerinin ise anayasa, seçim sistemi, ekonomi, eğitim, güvenlik ve dış politika ağırlıklı olacağı belirtiliyor.

Anlaşılamayan konular tekrar ele alınacak

İki partinin de çekince göstereceği konular heyetler tarafından bir kez daha ele alınacak. Eğer burada da bir sonuç çıkmazsa, çözüm genel başkanlara bırakılacak. Her iki partideki eğilim de görüşmeleri "gidebildiği noktaya" kadar götürmek.

CHP başından beri dillendirdiği "çözümsüzlüğün adresi olmamak" için görüşmelerin devamına büyük önem veriyor.

"Mutlaka bir koalisyon kurulacak" fikriyle hareket etmediğini vurgulayan CHP, anlaşılması durumunda "güçlü ve geniş tabanlı" bir koalisyonun ise ülkeye faydalı olacağı noktasında duruyor.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 15:00
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKoalisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ