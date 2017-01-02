Başbakan Binali Yıldırım

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KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün

ile görüşmesinde, Türkiye'nin

Kıbrıs

müzakerelerinde adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme ulaşılmasına büyük önem verdiğini, müzakerelerin bu çerçevede sonuçlanması amacıyla

KKTC

'ye bugüne kadar verdikleri desteği bundan sonra da sürdüreceklerini ifade etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ve Özgürgün Çankaya Köşkü'nde yaptıkları görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında geniş bir alana yayılan işbirliği ile Kıbrıs'ta müzakere sürecinde gelinen aşamaya dair kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, garantör ülkelerden biri olarak Türkiye'nin, önemli bir aşamaya ulaşan müzakereler sonucunda adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme ulaşılmasına büyük önem verdiğini, müzakerelerin bu çerçevede sonuçlanması amacıyla KKTC'ye bugüne kadar verdikleri desteği bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

KKTC Başbakanı Özgürgün de Türkiye'nin KKTC'ye her alanda verdiği destek için teşekkür ederek, Türkiye ile Ada'daki müzakerelere dair diyaloğu gelecek dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.

Yıldırım ve Özgürgün, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliği projelerini daha da ileri bir aşamaya taşımak için ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

AA