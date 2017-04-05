Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma törenine katıldı.

Konuşmasında, her zaman milletin yanında olduklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakın PKK, FETÖ, DEAŞ kol kola girmişler, yanlarına bölücü HDP’yi de almışlar 'hayır' kampanyası yapıyorlar ama benim üzüldüğüm bir şey var; Atatürk'ün partisi de bunların kuyruğuna takılmış. Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşılması için Atatürk'ün nasihatına riayet etmiyor. Onlar Atatürk'ün nasihatını vesayet olarak anlamışlar, vesayetçilerin arkasına takılmışlar, takılsınlar. Biz milletin yanındayız, milletle beraberiz." ifadelerini kullandı.

"Haset etme"

Yıldırım, "Biz 14 yılda 350 kilometre tünel yaptık ama şurada Kılıçdaroğlu'nun 1,5 ayda söylediği yalanları arka arkaya koy, bizim 350 kilometrelik tüneli geçer. Kısa sürede büyük işler yaptılar." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük projelerini yaptığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

“Şimdi bakın 2008'den beri dünyada kriz var ama bu krizde Türkiye, dünyanın en büyük projelerini yapıyor. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hızlı trenini yapıyoruz. Süratle Ankara-İzmir hızlı treni yapılıyor. Afyon ve Uşak'tan hızlı trenin sesi geliyor. Yetmedi Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun."