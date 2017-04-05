Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88454
ALTIN
148.265
DOLAR
3.6793
STERLIN
4.5913
EURO
3.9241
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

"Kıskanma çalış senin de olsun"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, dünyanın en büyük projelerini yaptığını belirterek, "Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun." dedi.

"Kıskanma çalış senin de olsun"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, dünyanın en büyük projelerini yaptığını belirterek, "Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:06
5 Okunma
"Kıskanma çalış senin de olsun"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma törenine katıldı.

Konuşmasında, her zaman milletin yanında olduklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bakın PKK, FETÖ, DEAŞ kol kola girmişler, yanlarına bölücü HDP’yi de almışlar 'hayır' kampanyası yapıyorlar ama benim üzüldüğüm bir şey var; Atatürk'ün partisi de bunların kuyruğuna takılmış. Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşılması için Atatürk'ün nasihatına riayet etmiyor. Onlar Atatürk'ün nasihatını vesayet olarak anlamışlar, vesayetçilerin arkasına takılmışlar, takılsınlar. Biz milletin yanındayız, milletle beraberiz." ifadelerini kullandı.

"Haset etme"

Yıldırım, "Biz 14 yılda 350 kilometre tünel yaptık ama şurada Kılıçdaroğlu'nun 1,5 ayda söylediği yalanları arka arkaya koy, bizim 350 kilometrelik tüneli geçer. Kısa sürede büyük işler yaptılar." diye konuştu. 

Türkiye'nin, dünyanın en büyük projelerini yaptığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

“Şimdi bakın 2008'den beri dünyada kriz var ama bu krizde Türkiye, dünyanın en büyük projelerini yapıyor. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hızlı trenini yapıyoruz. Süratle Ankara-İzmir hızlı treni yapılıyor. Afyon ve Uşak'tan hızlı trenin sesi geliyor. Yetmedi Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımİzmirIzmir MenemenPKKFETÖDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama
CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama
Bu sandık, memleket meselesidir
Bu sandık, memleket meselesidir
"Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi diyet ödüyor"
"Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi diyet ödüyor"
"Dalgalı denizde tek limanımız millettir"
"Dalgalı denizde tek limanımız millettir"
"Bu millet denize dökmez ama hainleri tarihin çöplüğüne atar"
"Bu millet denize dökmez ama hainleri tarihin çöplüğüne atar"
'Çocuklarınıza, maaşınıza el konulacak yalanlarıyla karşılaşıyoruz'
'Çocuklarınıza, maaşınıza el konulacak yalanlarıyla karşılaşıyoruz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ