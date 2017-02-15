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"Kirli ağızlar MHP'ye karşı karalama kampanyası başlattı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, ülkenin beka sorunu ile karşı karşıya kalmasını dileyen kirli ağızların MHP'ye karşı karalama kampanyası başlattığını savundu.

"Kirli ağızlar MHP'ye karşı karalama kampanyası başlattı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, ülkenin beka sorunu ile karşı karşıya kalmasını dileyen kirli ağızların MHP'ye karşı karalama kampanyası başlattığını savundu.

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:23
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"Kirli ağızlar MHP'ye karşı karalama kampanyası başlattı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Partimize geldiği günden itibaren ‘Ben siyasetten hiç anlamam, nasıl girdim ben bu işe?' diyen birinin, bugün kalkıp da 'MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor ve kendimi de aldatılmış hissediyorum' şeklinde beyanatlar vermesi kendisinin nasıl bir algı operasyonuna alet edildiğinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Ayhan yaptığı yazılı açıklamada, anayasa referandumu kapsamındaki tartışmaların kamuoyunun önünde cereyan ettiğini belirtti.

Ülkenin beka sorunu ile karşı karşıya kalmasını dileyen kirli ağızlar ile bunun farkına varamayan aymazların ittifak halinde MHP'ye karşı karalama kampanyası başlattığını savunan Ayhan, içte ve dışta hem Türkiye hem de partileri üzerinde oynanan "kirli oyunların yine duvara çarpacağını ve sahiplerinin yüzüne sert bir şekilde döneceğini" ifade etti.

Ayhan, "Bizler Türklük ve Türkiye sevdalılarıyız. Bu necip milletin aleyhine bir çaba içine gireceğimizi düşünenler büyük bir gaflet içindedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sevdanın kutsallığını anlamayıp, kendi kişisel ve siyasi kariyerleri için bu kutlu harekete yanaşmış olanların, kendi çapsızlıklarının faturasını MHP'ye kesmekten geri durmayanların bugün bazı açıklamalarına şahit olduklarını işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bir dönem Merkez Bankası Başkanlığı da yapmış olan, siyasi bedelini 57. Hükümetin ödediği politikalardan nemalanarak şahsi kariyerini bina edenlerin, memleketin menfaati için elini taşın altına koymayan, 2001'de 57. Hükümetin getirdiği Merkez Bankası bağımsızlığı ilkesini, 2015'te siyasete adım atmadan önce hatırlamayanlar, siyasette vefayı değil iftirayı benimseyenler, MHP karşıtlığını hatta düşmanlığını benimsemiş bulunmaktadır.

TBMM'de ve siyasi arenada MHP'nin politikalarına tek bir katkı sağlamayanlar, şimdilerde hiçbir zaman idrakına varamadığı ve bunu da o dönem canlı yayınlarda söylemekten çekinmediği, MHP'nin seçim beyannamelerini ve parti programını ağzına dolamış ahkam kesmektedir."

Siyasi kariyere iftira ve riya ile başlama haysiyetli bir iş olmadığı gibi atılan ilk oltaya takılmak da siyasi kariyerde niyetin halis olmadığının göstergesidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPEmin Haluk Ayhan
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