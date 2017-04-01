Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, MHP'lilerin provokatif eylemlerin içerisinde olmamaları gerektiğini belirterek, "Sahip olduğumuz bölgedeki harita değişikliğinden Türkiye'nin de bir bölümü koparılmak isteniyorsa, bu içerdeki kardeş kavgasıyla yapılacak. Bu oyuna düşmediğimiz müddetçe, mensuplarımız provokasyonlara alet olmadığı müddetçe, Türkiye'nin geleceğinde biz olacağız." dedi.

Çetin, partisinin Ankara İl Teşkilatı tarafından Sincan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Bölge Siyasi Gelişmelerle İlgili Bilgilendirme Toplantısına" katıldı. Çetin, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında "evet" diyeceklerini söyledi.

Partiden ihraç edilenlerin imza kampanyası düzenlediğini ve 15 Temmuz sonrası vicdan muhasebesi yapmaları gerektiğini dile getiren Çetin, "MHP bünyesinde bir kargaşa yaratırsanız, ülkenize yönelik dış kaynaklı operasyonların, mühendislik çalışmalarının kuklası olursunuz, yapmayın." şeklinde konuştu.

Çetin, MHP'nin 15 Temmuz'dan sonra mevcut sistem tarafından ülkenin yönetilemediği gerçeğinden hareketle, ülkede daha süratli ve seri kararlar alınması ve bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklediğini kaydetti.

Anayasa teklifini kendilerinin sunduğunu belirten Çetin, "Anayasa teklifini sunan ve altında imzası olan bizim partimizdir, MHP'dir. Bu bizim teklifimizdir. Kimse kimseyi aldatmasın." dedi.

MHP'den mensuplarına "provokasyona gelmeyin" uyarısı

MHP'nin bütün siyasi partiler gibi iktidar olmak için kurulduğunu ifade eden Çetin, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle başbakanlık devre dışı kalıyor. MHP de iktidara talip olduğuna göre, 2019'da yapılacak seçimlerde MHP de cumhurbaşkanlığına ve iktidar olmaya taliptir." diye konuştu.

MHP'lilerin provokatif eylemlerin içerisinde olmamaları uyarısında bulunan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğumuz bölgedeki harita değişikliğinde, Türkiye'nin de bir bölümü koparılmak isteniyorsa, bu içerdeki kardeş kavgasıyla yapılacak. Bu oyuna düşmediğimiz müddetçe, mensuplarımız provokasyonlara alet olmadığı müddetçe, Türkiye'nin geleceğinde biz olacağız. Yönetiminde de olacağız. Bunca yıldır çilesini çektiğimiz, uğruna ağır bedeller ödediğimiz milletimiz, bizleri kendileri için yaptığımız fedakarlıkların karşılığı olarak bizi iktidara götürecek."

Toplantıda TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, MHP MYK Üyesi Yaşar Yıldırım ve MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya da birer konuşma yaptı.