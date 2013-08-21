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Kimse AK Parti ile yarış edemez

Başbakan Erdoğan, "İnşallah yerel seçimlerde yerel yönetim anlayışı AK Parti'nin mesleğidir, bu konuda bizimle kimse yarış edemez" dedi.

Kimse AK Parti ile yarış edemez

Başbakan Erdoğan, "İnşallah yerel seçimlerde yerel yönetim anlayışı AK Parti'nin mesleğidir, bu konuda bizimle kimse yarış edemez" dedi.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:11
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Kimse AK Parti ile yarış edemez
ANKARA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen partisinin 12. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü kutlamayı düşündüklerini ancak bayramın hemen ertesinde olduğu için bir hafta sonra sade bir resepsiyonla kutlamayı öngördüklerini söyledi.

Kutlama programını müzikle zenginleştirebileceklerini ancak Mısır'daki gelişmeler nedeniyle sade bir resepsiyonu tercih ettiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, "Mısır'da, Suriye'de dünyanın değişik yerlerinde ülkemizde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum" diye konuştu.

Resepsiyonda konuşmasından önce gösterilen, AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin kısaca anlatıldığı sinevizyonun, AK Parti'nin 10,5 yıllık hizmet serüveni olmadığına dikkati çeken Erdoğan, AK Parti'nin hizmetlerinin 10, 15 dakikaya sığdırmanın mümkün olmadığını, sadece sinir uçlarına dokunacak özet yaptıklarını anlattı.

"Sinir uçlarına dokunmak suretiyle ulaşımda, eğitimde, tarımda, sağlıkta bazı sinyaller vermek istedik" diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anlatacak çok şeyler var, zaten bunları sizler bizzat yaşıyorsunuz. Bizzat illerinizi dolaşırken görüyorsunuz. Bunlar bizim için yeterli mi? Değil, yapacağımız çok şeyler var. Çünkü bizim hedefimiz çok güçlü bir Türkiye. Bugünkü gücünün çok çok fevkinde bir Türkiye. Onun için 2023 bizim için çok anlamlı bir yıl olacak ve dünyanın ilk 10'u içindeki bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Üzerimize gelenler, yolumuzu kesmek isteyenler olabilir ama AK Parti inşallah bu yol kesmek isteyenlere prim vermeyecek."

Erdoğan, 2014 ve 2015 seçimlerinde milletin teveccühüne nasıl mazhar olduklarını bir kez daha göreceklerini vurgulayarak, 2014 Mart ayındaki yerel seçimlerde sandıklara tam hakim olarak, sandıkları AK Parti'nin başarısıyla kapatmak istediklerini söyledi.

Asla 'ben' yok, 'biz' var

Başbakan Erdoğan, "Asla 'ben' yok, 'biz' var. 'Ben' bize yakışmaz. AK Parti'nin ilkeleri arasında da 'ben' yok, 'biz' var. Ehliyet, liyakat bizim esasımız olacak, ona göre hareket edeceğiz. İnşallah mart ayında, yerel seçimlerde yerel yönetim anlayışı AK Parti'nin mesleğidir, bu konuda bizimle kimse yarış edemez. Ülkemizin güzelleştirilmesini istiyorsak bu işin ustası AK Parti'dir" diye konuştu.

AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısını bin 700 belediyesiyle ispatladığını kaydeden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönem bu yeni anlayışla 30 vilayetimiz büyükşehir belediyesi oluyor. 30 vilayetimizin büyükşehir olmasıyla Türkiye bir başka güzel olma fırsatını yakalayacak. Çünkü büyükşehirle hizmet vermek normal bir vilayetle hizmet vermeye benzemez. Normal bir vilayet şu andaki yapı içinde aslında bir büyükşehir belediyesi değil, ilçe belediyesi gibidir ama büyükşehir dediğimiz zaman köyler mahalle olarak alt, üstyapısıyla büyükşehir imkanlarından yararlanacak. 30 vilayet ne demek biliyor musunuz? Yüzde 76 seçmen demek. Onun için yapacağımız çalışma, gayet inanıyorum ki Türkiye'nin değişimini çok farklı şekilde  2014 ve 2015'e taşıyacaktır."

Konuşmasını "beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözleriyle bitiren Başbakan Erdoğan, salondakileri "Rabia" selamı ile selamladı.

 Erdoğan,salondan ayrılırken bir gazetecinin demokratikleşme paketiyle ilgili sorusu üzerine de "Önümüzdeki hafta arkadaşlarla soru-cevap şeklinde çalışacağız" dedi. Türkiye fonu konusuna ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, "Olabilir" yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:11
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Erdoğan
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T.C vataninin bekcileri 2013-08-21 14:24:42

dogrudur????!ama insanlik ?imanli inanclilik derecesindede degil?vatanseverlilik millet severliliktede degildir?yoksa kendinizi nasil bilirdiniz vah vah vah?gittiler gittiler daha cok yok edecekleri bozacaklari imaha edecekleri plan projeleri vardi diyecekler arkalarindan?

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