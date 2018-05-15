"Kim ne derse desin Kudüs Filistin'in başkentidir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kudüs özel gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Kim ne derse desin, kim nerede durursa dursun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin Devleti'nin başkentidir, başkenti olmaya da devam edecektir. Türkiye, her daim ve her yerde Filistin davasının ve Kudüs'ün müdafisi olmaya devam edecektir. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona erene, Kudüs özgürleşene kadar Türkiye bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.