Alınan bilgiye göre, Gürsul, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
Gürsul, bilim, teknoloji ve iletişim alanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapıyordu.
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