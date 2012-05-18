Kılıçdaroğlu'ndan

MUĞLA

Ankara'dan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada partililer tarafından karşılandı. Dalamanlılar'ı parti otobüsünden selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Köyceğiz ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu, farklı kesimlerin derdini çözeceklerini belirterek, ''Çünkü biz talimatı okyanus ötesinden almayız. Biz talimatı milletimizden alırız'' dedi.

''Aylardır soruyorum. Uludere'ye uçak gönderdiniz. Talimatı kimden, istihbaratı kimden aldınız?'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Konuşmuyorlardı... ABD açıkladı, 'ben verdim' dedi. 'Ben verdim ama siz beceremediniz, gidip vatandaşları bombaladınız', dedi. Düşününün, eğer bir ülke kendi istihbaratını başka bir ülkeye endekslemişse, o ülke bağımsız değildir. Bir ülke kendi dış politikasını başka bir ülkenin dış politikasına endekslemişse o hükümet milli değildir. Gayri milli bir hükümettir o hükümet. Biz kendi halkımıza, kendi istihbarat kaynaklarımıza güvenceğiz. Siz nasıl olur da kendi geleceğinizi, kendi istihbaratınızı , kendi dış politikanızı birisine endekslersiniz?'' diye konuştu.

Emekli maaşları

Bir partilinin, ''Emekli maaşlarından da bahset'' diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Emeklilerin durumu şu anda çok iyi. Emekliye bir şey diyemem. Emeklilerin durumu da, keyfi de yerinde... Ben emeklilerin hakkını savundum. Emeklilerin büyük bir kısmı gidip AKP'ye oy verdi. Dolayısıyla ben bir şey demiyorum. Ben 9 milyon emeklinin hakkını her yerde savunacağım.''