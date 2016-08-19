Kılıçdaroğlu'na 'darbe komisyonu' yanıtı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, darbe komisyonunun kurulmasını en fazla isteyen partilerin başında AK Parti'nin geldiğini söyledi.

Darbe girişiminden en fazla mağduriyeti hükümet oldukları için AK Parti'nin yaşayacağını belirten Turan, Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi darbe komisyonuna üye vermeme, gecikme söz konusu olmadığını bildirdi.

Turan, Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini düşündüğünü ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun daha önce grup başkanvekilliği yaptığı için bu usulleri iyi bileceğini söyledi. Turan, "Ancak böyle demesininde siyasi atraksiyondan öte bir kastının olmadığına inanmak istiyorum." dedi.

"Komisyona verilecek isimlerimizi belirledik"

Şu anda olağanüstü bir dönem yaşandığına dikkati çeken Turan, bütün kurumların, kendi içindeki FETÖ'cüleri ayıklama sürecinde olduğunu, savcıların, emniyetin, MİT'in çalıştığını anlattı.

Komisyona verilecek isimlerimizi tabii ki aramızda tartıştık, belirledik. Ancak resmi olarak başlatmak istemedik ki süre doğru zamanda başlasın diye. Komisyon kurulduğunda, somut iş yapacağı zaman bu isimleri vermek istiyoruz. Şu an komisyon kurulması, boşa zaman geçirmek anlamına gelecek. Çünkü ifade almalar, açığa almalar daha bitmedi. Bu insanlar neye bakacak, kiminle görüşecekler? Makul zamanda başlayıp, 3 aylık içtüzükten kaynaklı çalışma süresini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz."