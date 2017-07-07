Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
140.901
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6626
EURO
4.1314
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz Keyfi Yaşatacak
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz...
Malatya kayısısına AB tescili
Malatya kayısısına AB tescili
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde İstanbul'a ulaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. gününde İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde İstanbul'a ulaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. gününde İstanbul il sınırına ulaştı.

07 Temmuz 2017 Cuma 13:42
20 Okunma
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde İstanbul'a ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. gününde İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 23. gününe Kocaeli'nin Topçular mevkisinden başladığı yürüyüşte, İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu'nu burada CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve partililer karşıladı.

İstanbul tabelasının önüne gelen Kılıçdaroğlu, burada kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Mehter takımı ve tarihteki Türk devletlerinin bayraklarının yer aldığı kortejle karşılanan Kılıçdaroğlu, kendisine verilen çiçeklerle basın mensuplarına poz vererek, güvercin uçurdu, bu sırada güvercinlerden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun başına kondu.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara selam veren Kılıçdaroğlu, daha sonra yürüyüşüne devam etti.

Bu arada, 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyen gençler de Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAdalet Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan haklarını ihlal edene hapis yolu
Hayvan haklarını ihlal edene hapis yolu
Başbakan Yıldırım Hahn'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım Hahn'ı kabul etti
"Hiç kimsenin burnu kanamadan Maltepe'de olacağız"
"Hiç kimsenin burnu kanamadan Maltepe'de olacağız"
CHP MYK tepki yürüyüşünde toplandı
CHP MYK tepki yürüyüşünde toplandı
"FETÖ 164 ülkede eğitim kurumu kisvesi altında faaliyetlerini yürütüyor"
"FETÖ 164 ülkede eğitim kurumu kisvesi altında faaliyetlerini yürütüyor"
AK Parti'den '2023'te Engellilik' çalışması
AK Parti'den '2023'te Engellilik' çalışması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ