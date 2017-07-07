Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde İstanbul'a ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. gününde İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 23. gününe Kocaeli'nin Topçular mevkisinden başladığı yürüyüşte, İstanbul il sınırına ulaştı.

Kılıçdaroğlu'nu burada CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve partililer karşıladı.

İstanbul tabelasının önüne gelen Kılıçdaroğlu, burada kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Mehter takımı ve tarihteki Türk devletlerinin bayraklarının yer aldığı kortejle karşılanan Kılıçdaroğlu, kendisine verilen çiçeklerle basın mensuplarına poz vererek, güvercin uçurdu, bu sırada güvercinlerden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun başına kondu.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara selam veren Kılıçdaroğlu, daha sonra yürüyüşüne devam etti.

Bu arada, 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyen gençler de Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.