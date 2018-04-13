Kılıçdaroğlu: Yerelde yönetimlerde hizmet nasıl verilir göstereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da partisinin bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendilerine oy versin ya da vermesin her vatandaşa saygı duyduklarını söyledi.

Kurallarının halka hizmet Hakk'a hizmet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu memleketi bu hale getirdiler. Açık ve net söylüyorum. Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan ve cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Dönüp bana; 'efendim devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadı' diyorlar. Evet maaş dışında para almadım, haram kazanmadım. Haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar. Ya sen haram yediysen boğazında dursun kardeşim. Ben haram yemem, haram da yedirmem. 'CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz' diye onun telaşındalar. CHP iktidar olursa sen ve yandaşların malı götüremeyeceksiniz. Haram yedirmeyeceğim size, her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten ve ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın herkese dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin. 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız biz Kuvayımilliyeciyiz. Onlar gibi değiliz. Bize oy versin vermesin her vatandaşımıza saygı duyarız. Onlar gibi değiliz. Nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yoktur."

"Her tarafta siyaset var"

Daha önce camiye, kışlaya ve adliyeye siyasetin sokulmaması gerektiğini söylediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi her tarafta siyaset var. Adalet güven kaybetti. Memlekette adalet yok. Adalet olsa 450 kilometre niye yürüyeyim ben. Onlarda biliyorlar adaletin olmadığını. 'Niye yürüyorsun diyorlar' ama 'adalet var' demiyorlar, diyemiyorlar. Onlar da biliyorlar bu memlekette adalet yok." diye konuştu.

"Devletin kozmik odasını terör örgütüne açan kim?"

Kılıçdaroğlu, doların hızla yükselişe geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dolar aldı başını gidiyor. 15 yılda Türk Lirası’nı bu kadar itibarsız hale getiren herhalde dünyada başka bir devlet olmamıştır. Bir de diyorlar ki; 'biz yerli ve milliyiz' Ne yerlisiniz ne millisiniz. Bunu Mevlana'nın önünde söylüyorum; siz gayrimillisiniz. Niye gayrimilliler söyleyeyim. Devletin kozmik odasını terör örgütüne açan kim? CHP mi? Eğer siz haremini, kozmik odasını terör örgütüne açıyorsanız tek kelimeyle söylüyorum, siz açık ve net vatan hainisiniz. Beni 'neden vatan haini dedim' diye eleştiriyorlar. Buyurun gidin bakalım. ABD'de İngiltere'de Fransa'da, Japonya'da terör örgütüne devletin tüm sırlarını teslim eden bir hükümet var mı? Teslim ederseniz vatan haini olarak damgalanırsınız."

"CHP'li belediyelerin denetime tabi tutulmasından rahatsızlık duymuyoruz"

CHP’li belediye başkanlarının üzerinde baskı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu baskı yeni bir baskı değil, onu da gayet iyi biliyoruz ama biz şundan yüzde 100 eminiz; nerede Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa orası suç oranı en düşük olan belde ya da belediyedir. Halka hizmet mi? Sonuna kadar halka hizmet. Hesap vermek mi? Sonuna kadar hesap vermek. Bizim zaten kuralımızdır bunlar. CHP'li belediyelerin denetime tabi tutulmasından rahatsızlık duymuyoruz. Yapın kardeşim, istediğiniz kadar denetim yapın. Bir örnek olay anlatayım size; gelip denetim yapıyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Vatandaşa ikram edilen çayı eleştiriyorlar. 'Vatandaşa niye çay ikram ediyorsunuz?' diye. Çünkü başka eleştirecek konu bulamıyorlar. Vatandaşa çay da ikram ederiz, kahve de ikram ederiz. Eleştirecek misiniz? Eleştirmezseniz namertsiniz."

"Ankara ve İstanbul, New York ile yarışacak"

Nerede bir CHP’li belediye varsa orada birlikte yaşama iradesinin de olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kimseyi ötekileştirmeden halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının, kendisine oy versin ya da vermesin herkesi kucakladığını ifade ederek, "Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kocaeli gibi büyük kentleri alacağız. Türkiye'ye de dünyaya da yerel yönetimlerde hizmet nasıl verilirmiş, açık ve net göstereceğiz. Doğu'daki en küçük beldede, belediyede verdiğimiz hizmet sadece Erzurum'da değil eğer Türkiye'de yankılanıyorsa, Ankara'yı, İstanbul'u aldığımız zaman, Ankara ve İstanbul, New York ile yarışacak, Milano ile, Tokyo ile yarışacak. Bizim anlayışımız, kimliği ve kişiliği olan kentlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, bugün devletin en üst makamlarında oturanların Türkiye’nin beka sorunu olduğunu dile getirdiğine işaret ederek, "Türkiye’nin beka sorunu varmış. 'Yani Türkiye’nin gelecek sorunu var, Türkiye tehlikelerle karşı karşıya' diyorlar. Peki 15 yıl önce Türkiye’nin beka sorunu yoktu. Ne oldu da 15 yılda Türkiye’nin bir gelecek sorunu, bir beka sorunu çıktı ortaya? Başta Konyalı vatandaşlarım olmak üzere bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, ne oldu da bir beka sorunu çıktı ortaya? Bir gelecek endişesi çıktı ortaya. Yönetilmeyen bir Türkiye gerçeği çıktı ortaya. Sokaktaki vatandaşın gelecek endişesi var, konuşamıyor sokaktaki vatandaş." diye konuştu.