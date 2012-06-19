Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kılıçdaroğlu ve CHP tazminat ödeyecek

Avukat Erikel, açtığı dava ile Kılıçdaroğlu ve CHP'den 24 bin lira manevi tazminat kazandı

Kılıçdaroğlu ve CHP tazminat ödeyecek

Avukat Erikel, açtığı dava ile Kılıçdaroğlu ve CHP'den 24 bin lira manevi tazminat kazandı

19 Haziran 2012 Salı 13:12
511 Okunma
Kılıçdaroğlu ve CHP tazminat ödeyecek

Avukat Yakup Erikel, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamaları sırasında hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP tüzel kişiliğinden toplam 24 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim Ahmet Tevfik Erginbay, avukatların beyanlarını aldıktan sonra, davanın kısmen kabulüne karar verdiğini açıkladı. Erginbay; davalıların her birinin 8 bin lira olmak üzere toplam 24 bin lira tazminatı, Erikel'e ödemesine hükmetti.
Erikel, dilekçesinde, Kulkuloğlu'nun da sonrasında yaptığı açıklamalarda kendisiyle ilgili asılsız iddialarda bulunduğunu ifade ederek, Kılıçdaroğlu ve Kulkuloğlu ile ''hukuk ve gerçek dışı haberleri internet sayfasına koyan CHP tüzel kişiliğinin'' her birinden 100'er bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira manevi tazminat talep etmişti.
Erikel, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, ''davalıların hukuku ve gerçekleri bilmeden, siyasi tartışmalarla kişilik haklarını ihlal ettiklerini'' kaydederek, ''Kararla adalet yerini bulmuş ve bir nebze olsun haklarım iade edilmiştir. Kazandığım tazminat parasını, hukuk fakültelerinde okuyan yetim öğrencilere burs olarak vereceğim'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 07:23
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu Ve CHP Tazminat ödeyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ