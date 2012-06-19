Kılıçdaroğlu ve CHP tazminat ödeyecek

Avukat Yakup Erikel, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamaları sırasında hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP tüzel kişiliğinden toplam 24 bin lira manevi tazminat kazandı.



Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim Ahmet Tevfik Erginbay, avukatların beyanlarını aldıktan sonra, davanın kısmen kabulüne karar verdiğini açıkladı. Erginbay; davalıların her birinin 8 bin lira olmak üzere toplam 24 bin lira tazminatı, Erikel'e ödemesine hükmetti.

Erikel, dilekçesinde, Kulkuloğlu'nun da sonrasında yaptığı açıklamalarda kendisiyle ilgili asılsız iddialarda bulunduğunu ifade ederek, Kılıçdaroğlu ve Kulkuloğlu ile ''hukuk ve gerçek dışı haberleri internet sayfasına koyan CHP tüzel kişiliğinin'' her birinden 100'er bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

Erikel, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, ''davalıların hukuku ve gerçekleri bilmeden, siyasi tartışmalarla kişilik haklarını ihlal ettiklerini'' kaydederek, ''Kararla adalet yerini bulmuş ve bir nebze olsun haklarım iade edilmiştir. Kazandığım tazminat parasını, hukuk fakültelerinde okuyan yetim öğrencilere burs olarak vereceğim'' dedi.