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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye terörle mücadele brifingi

Milli Savunma Bakanı Gönül başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ederek, son terör operasyonlarına ilişkin bilgi verecek.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye terörle mücadele brifingi

Milli Savunma Bakanı Gönül başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ederek, son terör operasyonlarına ilişkin bilgi verecek.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 11:37
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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye terörle mücadele brifingi
ANKARA

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül başkanlığında dışişleri, istihbarat ve askeri yetkililerden oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevlendirdiği heyet, saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Heyet daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçerek, saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bilgi verecek.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler yer alıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Pazar günü telefonla aradığı Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye, son günlerde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi vermişti.

Davutoğlu bu görüşmelerden önce CHP'nin, DAEŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlar konusunda Meclis'in olağanüstü toplanması talebine olumlu yaklaştıklarını açıklamış, toplantının muhtemelen çarşamba günü yapılacağını söylemişti.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:39
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Kılıçdaroğlu Ve Bahçeliye Terörle Mücadele Brifingi
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