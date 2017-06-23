Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99704
ALTIN
141.752
DOLAR
3.5054
STERLIN
4.4683
EURO
3.9268
İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan Ergün'e Destek
İlhan Şeşen’den Genç Sanatçı Hakan...
Bakü'de Formula 1 heyecanı
Bakü'de Formula 1 heyecanı
Edirnekapı Mezarlığında yatan tarih ilgi bekliyor
Edirnekapı Mezarlığında yatan tarih ilgi...
Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri
Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri
NBA draftının 1 numarası Fultz
NBA draftının 1 numarası Fultz

Kılıçdaroğlu: Umuyorum adalet yerini bulur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun avukatının bugün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağını belirterek, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur." dedi.

Kılıçdaroğlu: Umuyorum adalet yerini bulur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun avukatının bugün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağını belirterek, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur." dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 10:48
10 Okunma
Kılıçdaroğlu: Umuyorum adalet yerini bulur

BOLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için 9 gün önce Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne devam ediyor.

Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı'nda karavanda geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklama yaptı.

"Güzel bir güneş var, atmosfer oldukça güzel. Dokuzuncu gün yürüyüşüne biraz sonra başlayacağız. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor." diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminden yürüyüşe destek veren vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları olduğunu belirtti ve onlara teşekkür etti.

Bu sabah Enis Berberoğlu'nun avukatının Anayasa Mahkemesine başvuracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Bunun bir partiyle, bir kişiyle, bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yoktur. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz, 80 milyonu da kucaklıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından parkta bulunan Şair Dertli'nin mezarına giderek Fatiha okudu. Kılıçdaroğlu, bunun ardından bugünkü yürüyüşüne başladı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa çağrısı'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa çağrısı'
"Uydu fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"
"Uydu fiyatları konusunda ciddi bir çalışma yapacağız"
"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"
"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı
MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı
"Demokratik muhalefeti güçlendiren taleplerde bulunduk"
"Demokratik muhalefeti güçlendiren taleplerde bulunduk"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ