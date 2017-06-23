Kılıçdaroğlu: Umuyorum adalet yerini bulur

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için 9 gün önce Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne devam ediyor.

Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı'nda karavanda geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklama yaptı.

"Güzel bir güneş var, atmosfer oldukça güzel. Dokuzuncu gün yürüyüşüne biraz sonra başlayacağız. Adalet yürüyüşümüz devam ediyor." diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminden yürüyüşe destek veren vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları olduğunu belirtti ve onlara teşekkür etti.

Bu sabah Enis Berberoğlu'nun avukatının Anayasa Mahkemesine başvuracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Bunun bir partiyle, bir kişiyle, bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yoktur. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz, 80 milyonu da kucaklıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından parkta bulunan Şair Dertli'nin mezarına giderek Fatiha okudu. Kılıçdaroğlu, bunun ardından bugünkü yürüyüşüne başladı.