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Kılıçdaroğlu, TV kanallarının temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, TV kanallarının temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 13:42
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Kılıçdaroğlu, TV kanallarının temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katılıyor.

Televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri ve haber müdürleriyle Beşiktaş'taki bir otelde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "basına kapalı" gerçekleşen toplantı çıkışında gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Medya dünyasıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Onlar soru sordular. Ben de soruları büyük bir samimiyetle yanıtlamaya çalıştım. Konu ağırlıklı olarak referandumdu. Hepinize teşekkür ederim." dedi. 

Kısa açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu ile kendisine eşlik eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar otelden ayrıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHPTV Kanallarının Temsilcileri
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