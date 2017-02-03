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Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, haberleşme giderleriyle gündeme gelen TBMM Başkanlık Divanı üyesi Adana Milletvekili Türkmen'in görevinden istifa etmesini istedi

Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, haberleşme giderleriyle gündeme gelen TBMM Başkanlık Divanı üyesi Adana Milletvekili Türkmen'in görevinden istifa etmesini istedi

03 Şubat 2017 Cuma 12:27
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Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmesini istediği bildirildi.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAdanaAdana MilletvekiliElif Doğan TürkmenTBMM
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