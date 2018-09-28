Kılıçdaroğlu: Türkiye'de hukukun olmasını istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sorunu çok olan bir ülkede yaşadıklarını, herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun aralarında olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kapalı bölümde kendisi konuşacak, duygu ve düşüncelerini aktaracak. Belki gördüğü aksaklıklar, şu veya bu şekilde dile getirecek ama sonuçta Enis Bey'in aramızda olması hepimiz için mutluluk verici bir olay." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha önce hapse girip çıkan gazeteciler, milletvekilleri ve yazarlarla konuşma fırsatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evet Enis Bey tahliye oldu, parlamentoda görevine başlayacak, milletvekili yeminini edecek ama hala hapiste gazeteciler, avukatlar, eski milletvekilleri var. Dolayısıyla biz Türkiye'de adaletin, hakkın ve hukukun olmasını istiyoruz. Hapishaneler tıka basa dolu, hapishanelerin tıka basa dolu olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasi, özgürlük, kadın erkek eşitliği, ifadeyi açıklama özgürlüğünden söz edemez. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız."

"Ağır bedeller ödenmesini istemeyiz"

Türkiye'de eğitimden tarıma, dış politikadan üniversitelere kadar pek çok alanda sorun yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu sorunları aşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, 2001 ekonomik krizinde dönemin hükümetinin ağır bedeller ödediğini anlatarak, "Sonra yeni hükümet geldi, 16 yıldır kesintisiz, tek başına ülkeyi yönetiyor. Peki trajikomik olan ne? 16 yıldır Türkiye'yi tek başınıza yöneteceksiniz ve 16 yılın sonunda Türkiye'yi yeniden ekonomik krizin kucağına iteceksiniz. Nasıl bir anlayış? Tarihten ders almadı derse, hadi tarih uzun dönemi gerektirir. 16 yıl önce Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. Hiç mi ders almadınız? Türkiye bugün ekonomik krizin göbeğinde, üstelik 2001'e göre daha ağır krizle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

"İyi niyetlerle çözüm öneriyoruz ve ellerinin tersiyle itiyorlar." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ekonomik kriz içerisinde olması hoşumuza gitmez ki, sorunun çözülmesini isteriz. Türkiye'nin, halkın ağır bedeller ödemesini istemeyiz. Oturdular, bir sürü şey yaptılar, olmadı. Yeni ekonomi programı açıkladılar. Aslında bu program, geçmişte yaptıklarının iftiralarıyla dolu. 'Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz.' Tam tersini yaptılar, bütün dünyadaki kayıt dışı kazanılmış paraları Türkiye'ye çekmek istediler. Şimdi önümüze böyle bir program koymuşlar, bu programla Türkiye düzelecekmiş. Bu programla Türkiye düzelmez."