"Kılıçdaroğlu siyasi etikten uzak bir tavır ortaya koymuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin Siyaset Akademisi 10. Dönem "Lider Ülke Türkiye" ders notlarına ilişkin sözlerini eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, makalenin bırakın tamamını, alıntı yaptığı paragrafı dahi okumamış, siyasi etikten uzak bir tavır ortaya koymuştur. Önüne koyulan bir metnin tamamını okumadan, AK Parti'yi zor duruma sokma çabası siyasi bir işgüzarlıktır." ifadelerini kullandı.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun salı günü, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi 10. Dönem, "Lider Ülke Türkiye" ders notları kitabından bir metni gündeme getirdiğini ve bu metin üzerinden birtakım iddialarda bulunduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında alıntı yaptığı metnin, Prof. Dr. Tanel Demirel tarafından yazılan "Demokrasi ve Demokratikleşme" makalesinden alındığını bildiren Dağ, "Kılıçdaroğlu makalenin bırakın tamamını, alıntı yaptığı paragrafı dahi okumamış, siyasi etikten uzak bir tavır ortaya koymuştur. Önüne koyulan bir metnin tamamını okumadan, AK Parti'yi zor duruma sokma çabası siyasi bir işgüzarlıktır. Bu hususta kamuoyunu bilgilendirmek bizim için zaruri bir görev haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, adı geçen makalede genel olarak demokrasi ve demokratikleşme üzerine kavramsal tartışmalar yapıldığını, demokrasi ve siyaset kavramlarının ne anlama geldiği ve literatürdeki karşıt anlamlarıyla birlikte bahsedildiğini aktardı.

"Keşke Kılıçdaroğlu, Siyaset Akademisi'ni diline dolamadan önce makaleyi okuyup bilgi sahibi olsaydı."

AK Parti Siyaset Akademisinin konuların her boyutuyla tartışıldığı bir alan olduğuna dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerimizde hocalarımızın akademik anlamda neyi konuşup neyi yazacağına müdahale etmemiz söz konusu değildir. Her fırsatta akademik özgürlük kavramını diline pelesenk eden Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması da akademik alana müdahale anlamına gelmektedir. Biz bilimde ilerlemenin özgür ortamlarla sağlanacağı düşüncesindeyiz. Kılıçdaroğlu, kavramsal tartışmanın yapıldığı bir metni çarpıtarak buradan siyasi bir rant elde etme peşindedir. Bu makalenin tamamı okunduğunda Kılıçdaroğlu'nun yansıttığı gibi bir durumun söz konusu olmadığı çok açıkça anlaşılmaktadır. Keşke Kılıçdaroğlu, Siyaset Akademisi'ni diline dolamadan önce makaleyi okuyup bilgi sahibi olsaydı ve bu talihsiz çıkışı gerçekleştirmeseydi."

Hamza Dağ, yaşananlar ışığında, başkanlık olarak bahsi geçen kitabı Kılıçdaroğlu'na göndermeyi bir ihtiyaç olarak gördüklerini belirterek, Kılıçdaroğlu'nu düzenleyecekleri 18. Dönem Siyaset Akademisine katılımcı olarak davet etti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen akademinin Türkiye siyasetine ciddi anlamda değer kattığını vurgulayan Dağ, akademinin bundan sonra da her türlü akademik konunun özgürce tartışıldığı, değer üreten bir alan olmaya devam edeceğini vurguladı.