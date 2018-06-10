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"Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi." dedi.

"Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi." dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 17:56
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"Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çalışmalarına yönelik yanlış ve eksik bilgiye dayalı açıklamaların gündeme geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün de emeklilik yaşıyla ilgili bazı açıklamalar yaptığını anımsatan Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yla ilgili konuşacak son kişi olduğunu ifade etmem gerekiyor. 34 yaşında kadınların, kendi döneminde emekli edildiğinden övgüyle bahsediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın elini vicdanına koymasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

34 yaşında emekli olmanın, bu ülkeye yapılan ve SGK'ya verilen en büyük zarar olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Kendi döneminde fazla veren bir kurumu teslim alıp, genel müdür olarak SGK'yı açık veren bir kurum haline getirmiş bir ana muhalefet partisi genel başkanı. 34 yaşında insanların bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için hep birlikte bu süreçlerin içinde olması gerekiyor. İnsanların üretim açısından en verimli çağlarında emekli edilmesi, dünyanın hiçbir yerinde 34 yaşında emekli edilme durumu yok. Bundan övgüyle bahsedilmesini de kötü bir durum olarak, acziyet olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

"Düşük emekli maaşı bağlanması söz konusu değil"

Sarıeroğlu, çok erken yaşta emekliliğin üretim ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi 1999 yılında 34 yaşında olan kişi, şu anda 53-54 yaşına gelmiş ve 20 yıldır emekli maaşı alıyor. Bu kişinin emekli maaşının da yüksek olması mümkün değil. 34 yaşında emekli olacak kişi kaç yıl prim ödemiştir, kaç sene sistemde kalmıştır? Sigortacılıkta sistemde kalma, prim ödeme, primi ödediğiniz maaş emekli maaşlarını belirliyor. Bu bağlamda şu anda sürekli olarak yine yayıyorlar, 'düşük emekli maaşı yatırılıyor vesaire' diye. Bunların sebebi geçmişten başlayan bu durumlar, düşük emekli maaşı bağlanması diye bir şey söz konusu değil. Herkesin hikayesi, çalışma hayatı serüveni farklı. Sisteme girdiği tarih, ödediği prim miktarı, aldığı ücret, prim gün sayısı vatandaşlarımızın emekli maaşını etkileyen unsurlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluSGKKılıçdaroğlu
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