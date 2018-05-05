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"Kılıçdaroğlu sekizinci defa kaybı göze alamadı"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı." dedi.

"Kılıçdaroğlu sekizinci defa kaybı göze alamadı"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı." dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:45
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"Kılıçdaroğlu sekizinci defa kaybı göze alamadı"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli." dedi.

Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır." diyen Bekir Bozdağ, "Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Bozdağ, "Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak?" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağCHP
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