Kılıçdaroğlu Ordulu işçilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordulu işçilerle yemek yedi, çay içti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kılıçdaroğlu, Altınordu ilçesinde bazı fabrikalarda işçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Doğuş Çay Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra fabrikanın yemekhanesine geçen Kılıçdaroğlu, burada işçilerle sıraya girerek yemeğini aldı. Kılıçdaroğlu, birlikte yemek yediği işçilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifine giden Kılıçdaroğlu, çalışanların sorun ve taleplerini dinledi.

Kamyon ve tır sürücülerinin, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş paraları muazzam bir şekilde arttı" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, bütün bu sorunları bildiklerini söyledi.

Parti otobüsünden vatandaşları ve esnafı selamlayan Kılıçdaroğlu, Aysan Fabrikasında fındık işçileriyle de bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbet ederek, birlikte çay içti.