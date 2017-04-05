CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki sivil toplum örgütü temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada, 16 Nisan'da herkesin sandığa giderek oy kullanacağını anımsatarak, Türkiye'nin geleceğini, evlatlara bırakılacak güzel günleri, ülkenin bekasını düşünerek tercihte bulunulmasını istedi.

Halk oylamasının sıradan bir seçim olmadığını, herkesin ilgi alanı olan anayasa metninin oylanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu işin partisi yok, demokrasiye inanıyor muyuz inanmıyor muyuz işin özeti budur. Mesele, memleket meselesidir. Parti meselesi değil. Şimdiye kadar seçim yapılıyor 550 vekil seçip gönderiyoruz, çoğunluk partisinin başkanı da başbakan oluyor. Yeni modelde başbakanlık yok, bakanlar kurulu da yok. TBMM'ye gelip güven oyu istemek de yok. Rejimi neden değiştiriyoruz, neden tüm yetkileri bir adama veriyoruz? Teklik Allah'a mahsustur." diye konuştu.

"Tek dertleri Kılıçdaroğlu"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisi yöneticilerinin her fırsatta kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek dertleri Kılıçdaroğlu. Emin olun Kılıçdaroğlu olmasa miting yapamayacaklar. Miting yapıyorsanız çıkın neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatın. Bana neden kızıyorlar çünkü Kılıçdaroğlu vatandaşa doğruları anlatıyor. Topu topu 18 madde, yazmışlar, tüm pankartlar bilboardlar dolu. Bu parayı nereden buluyorlar, eşit gitmiyoruz ama millet uyandı, yutmuyorlar. 'Benim can ve mal güvenliğim olmalı, ben demokrasime sahip çıkacağım' diyorlar. Panik içinde kalıyor çünkü biz doğruları söylüyoruz. Vatandaşa anlatacağız buna mecburuz."

"Niye gereğini yapmıyorsun?"

Devleti yönetenlerin az ve öz konuşup, konuştuğunda da gereğini yapması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne diyorlardı, 'Münbiç'e gireceğiz', gir kardeşim. 'Rakka'ya gireceğiz diyorlardı', girdiler mi? Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez toprak kaybına uğramıştır. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeriydi. Oradan kaçtılar ve topraklarımızı bıraktılar. Terk edenleri ve o kararı alanları kınıyorum. Sadece o mu? Hayır, Bulamaç adası, burnumuzun dibinde horoz ötünce duyuyoruz. Hem İngiliz belgelerinde hem ABD belgelerinde Türkiye'ye ait ama kimin bayrağı dalgalanıyor, Yunanistan. Ses çıkarıyorlar mı, tık bile yok. Şimdi konuşuyorlar, 'Kerkük'teki o bayrak inecek, yoksa fena olur.' Yok canım. Niye konuşuyorsun kardeşim, niye gereğini yapmıyorsun. Konuşmakla olmuyor."

Suriyeli mülteciler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salondakilere "Suriyelilerden memnun musunuz?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"(Şuraya müdahale etmeyin, bir bidon suyla gidin yangını söndürmek için) dedik ama onlar benzinle gitti. Sonuç ne oldu, 3,5 milyon Suriyeli. Onlar birinci sınıf vatandaş, biz hastanede sıra bekleriz, onlar beklemez, bizim çocuklarımız üniversiteye gitmek için masraf yapar onlar direkt girer, bizim çocuklarımız El Bab'da şehit olur, onlar gelir burda eğlenir. İktidara sesleniyorum, çıkın deyin ki 'Suriyelilere vatandaşlık vermeyeceğiz, savaş bitince göndereceğiz' ama onların isteği bu değil. 'Onlar sıra beklemesin, biz ikinci sınıf vatandaş olmaya alıştık' diyorsanız adres belli ama 'Olmaz böyle şey' diyorsanız gidin 'Hayır' oyunu kullanın."