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Kılıçdaroğlu öğüt verme değil alma makamında

Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ekonomisi ve demokrasiye ilişkin karşılaştırmalarını eleştirdi

Kılıçdaroğlu öğüt verme değil alma makamında

Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ekonomisi ve demokrasiye ilişkin karşılaştırmalarını eleştirdi

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:45
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Kılıçdaroğlu öğüt verme değil alma makamında
ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve BaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

''Biz tarihi yapıyoruz, yazımını tarihçilere bırakacağız. Tarih, AK Parti'yi mutlaka ve mutlaka hayırla yad edecektir'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
''Esasen milletin gönlünde yer etmek bizim için ziyadesiyle yeterlidir. Tıpkı merhum Menderes gibi tıpkı Özal gibi üzerinden yıllar geçtikten sonra da hayırla 'Allah razı olsun' duasına, temennisine muhatap olmak bizim için mükafatların en büyüğüdür.''

Elifi görse mertek zanneder
Başbakan Erdoğan, ''Anadolu'da 'elifi görse mertek zanneder'' diye güzel bir benzetme var ya... Tam da Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıyaslarına denk düşüyor. Türkiye ekonomisiyle Yunanistan ekonomisini, Türkiye demokrasisi ile Suriye demokrasisini kıyaslamak, olsa olsa elifi mertek zanneden bir zihniyetin eseri olabilir'' dedi.
''Sayın Kılıçdaroğlu, sizin siyasette bir kere ders verme, müderrislik makamına erişmeniz için daha çok ekmek yemeniz, çok toz yutmanız lazım. Siz şu anda öğüt verme değil, öğüt alma makamındasınız'' diyen Erdoğan, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha seçildiği kongrede başlattığı o çirkin üslubu belli bir seviyeye yükseltmek için biz iki yıldır uğraşıyoruz. Hala o üslup değişmedi, düzelmedi'' diye konuştu.

Memur ücretlerine yapılan zam
Yaptığı konuşmada memurlara yapılan ücret zammına da değinen Başbakan Erdoğan, popülist yaklaşmadıklarını, memuru enflasyona ezdirmediklerini, eğer enflasyondan kaynaklı fark çıkarsa bunu memura ödeyeceklerini anlattı.

İki tane araba var
Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Modern bir Türkiye'de yaşadığınızı söylüyorsunuz. Bak altınıza aldığınız arabalar, öyle evler var ki, öyle memur kardeşlerim var ki. Evinde bir bakıyorum hanımının altında bir araba, kendi altında bir araba, iki tane araba var. Bunların herhalde bir çoğuna şahitsiniz. Ama daha önce böyle bir şey yoktu. Hatta ben kendilerine araba alacağına önce ev al tavsiyesi yapıyorum.''

Hemşire sayısı artırılacak
Erdoğan, konuşmasında sağlık alanında bir müjde verdi. ''Sağlık meslek lisesinden mezun olan hemşireleri arttırmanın gayreti içine gireceğiz. Onları da inşallah hastanelerimizde değerlendireceğiz'' diyen Erdoğan, bu konuyu Bakanlar Kurulu toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 05:46
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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