"Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Türk ekonomisine bir darbedir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Focus dergisine verdiği mülakata ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur, bomba atmıştır." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'ndeki, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

MÜSİAD'ın Türkiye'nin yüz akı sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Bozdağ, ziyaretten dolayı Kaan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bakanlar Kurulunda yapılan görev değişikliğini hatırlatan Bozdağ, hükümetin daha iyi hizmet etmek için bugüne kadar sarf ettiği çabayı bundan sonra da göstereceğine işaret etti.

AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının göstergesi olduğunu belirten Bozdağ, hükümetin, Türk milletini ve devleti her alanda daha güçlü, etkin kılmak, ekonomiyi güçlü hale getirmek için büyük gayret ve çabanın içinde olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, anayasa değişikliğinin halk oylamasında kabul edilmesiyle yeni bir hükümet sistemine geçildiğini anımsatarak, iktidar ve istikrarının doğrudan halk tarafından sandıkta tesis edileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakata ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin ekonomisinin her şeye rağmen güçlü olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin ekonomisinin pek çok testi ve sınamayı başarıyla geçtiğinin altını çizen Bozdağ, ekonominin en önemli noktalarından bir tanesinin de Türkiye'ye gelen turistler olduğunu belirtti.

"Algı operasyonuna destek anamuhalefet partisine yakışmaz"

Bozdağ, turizm sektörünün ekonomide önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, bu sektörü zayıflatmak amacıyla çabalar gösterildiğini ifade etti.

"Türkiye'ye daha az turist gelmesinin sağlanması, böylece ekonomiye ve sektöre yansımalarla halkın hükümetten soğuması" gibi bir dizi kötü niyetli beklenti ve hedeflerin beslendiğinin altını çizen Bozdağ, bu hedeflerin sahiplerinin de ekonominin aleyhine, ekonomiyle ilgili her türlü göstergenin olumsuzlaşması için değerlendirmeler yaptığına işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur, bomba atmıştır. Röportajı okuduğunuz zaman Focus dergisi yetkilisinin sorduğu soruların, Almanya'nın Türkiye'ye dönük eleştirileri konusunda Almanya'nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz ama ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin anamuhalefet partisi gibi değil de Almanya'nın arzu ettiği cevapları, onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde vermiş ve Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır. Bu algı operasyonuna destek vermek anamuhalefet partisine yakışmaz."

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğunu ifade ettiğini anımsatan Bozdağ, "Soruyorum, Türkiye güvenli bir ülke midir, değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu açıklaması lazım. Alman Focus dergisine böyle bir beyanat verdiği ortada, bu beyanatın içerisinde Türkiye'yi suçlayan veya Türkiye aleyhine olan değerlendirmeleri yapmış mıdır, yapmamış mıdır?" sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun mülakatına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti'nin açıklamalarda bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanının açıklama yapmadığı"nı söylediğini, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'ndan tatmin edici bir açıklama bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar açıklama yapıldığını söyleyen Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum; Sizin açıklamanız var mı? Siz Alman Focus dergisini tekzip ettiniz mi? Tekzip ettiyseniz metni, Alman Focus dergisi yayınladı mı, yayınlamadı mı? Metni gönderdiyseniz, tekzip metnini Türkiye kamuoyu ile paylaşır mısınız? Paylaşması lazım. Bakın biz tekzip ettik, işte şu metni kendilerine ilettik... Ben Focus dergisine de buradan sesleniyorum, Sayın Kılıçdaroğlu size bu sözleri söyledi mi, söylemedi mi? Eğer söylemediyse siz yalan mı yazdınız? Yok, doğru yazdıysanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisinden yapılan bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların da bunu cevaplaması lazım. Olacak şey değil.

Bir anamuhalefet partisi lideri kendi ülkesinin ekonomisi kötüye gitsin, insanlar zarar görsün, sıkıntıya düşsün diye konuşmaz, açıklama yapmaz. Aksine daha iyi olsun diye çalışma yapar. Maalesef görüyoruz ki farklı bir üslubun içerisinde. Keşke dergiye verdiği röportajda darbecilere, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DHKP-C'lilere Almanya'nın yaptığı himayeleri ve bundan duyduğu rahatsızlığı anlatıverseydi, daha iyi olurdu. Terör örgütünün bir temsilcisinin oradaki teröristlere konuşmasına izin verilirken, Türkiye'nin cumhurbaşkanının Türk toplumuyla buluşmasına izin verilmemesini eleştirseydi? 'Bak ifade hürriyeti diyorsunuz, bu Almanya'nın demokratik bir devlet olmasına yakışıyor mu, Almanya'ya uyuyor mu?' demesi lazım ama diyor mu, demiyor. Bu konuda, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan tatmin edici bir açıklama bekliyorum."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Focus dergisinden de tatmin edici açıklama beklediğini bildirdi.

"Akaydın, aziz milletimize hakaret etmiştir"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sarf ettiği sözlerin hatırlatılması üzerine Bozdağ, darbe girişimine 80 milyonun şahit olduğunu vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Darbe teşebbüsüne ve bu gerçekliğe karşı çıkmak, buna 'tiyatro' demek 80 milyonun aklına, gözüne, kulağına, kalbine, basiretine hakaret etmektir. Sayın Akaydın, Sayın Genel Başkanı gibi bu darbe teşebbüsüne 'tiyatro' diyerek, 'kontrollü darbe' ifadelerini de kullanan oldu, aziz milletimizin tamamına hakaret etmiştir, saygısızlık etmiştir." diye konuştu.

Akaydın'ın sözlerinin, demokrasi ve hürriyet için şehit olanlara, gazilere ve Türk milletine yönelik hakaret olduğuna dikkati çeken Bozdağ, Akaydın'ın açıklamalarının bir FETÖ ağzı olduğunu söyledi.

"Kendi iknayı bekliyor, belli ki FETÖ kendisini ikna etmiş, öyle anlaşılıyor." diyen Bozdağ, FETÖ'nün ikna ettiği Akaydın'ın nasıl ikna olduğunu açıklaması gerektiğini dile getirdi.

"Parti iç disiplin hukukunun işletilmesi doğru olandır"

Darbe teşebbüsünün "tiyatro" olduğunu ilk açıklayanın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olduğuna işaret eden Bozdağ, "kontrollü darbe" iftirasının da FETÖ tarafından atıldığını vurguladı.

CHP'nin, FETÖ'nün avukatlığını yaptığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akaydın'a karşı parti disiplin hukukunu işletmesini beklediğimi ifade etmek isterim. Çünkü bu, aziz milletimize, şehitlerimizin hatırasına, gazilerimize hakarettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhunu inciten bir hadsizlik, densizlik, saygısızlıktır. Bunun karşılığında parti iç disiplin hukukunun işletilmesi doğru olandır. Bunun kararını CHP yönetimi kendi verecektir ama biz buradan çağrımızı yapmak ve bu konuda CHP yönetiminin tavır takınmasını beklemek hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Eğer böyle bir tavır takınmıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi de Akaydın'ın görüşlerine iştirak ediyor anlamı çıkar ki bu da fevkalade büyük bir yanlışlık olur diye düşünüyorum. Milletimiz bunlara cevabı vakti geldiğinde verecektir."

MÜSİAD Başkanı Kaan da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun verdiği mülakatı kınadıklarını ve böyle bir açıklamayı kabul etmediklerini söyledi.