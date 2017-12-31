Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
A Milliler, 2017'de...
A Milliler, 2017'de...
TOKİ'nin 2018 hedefi...
TOKİ'nin 2018 hedefi...
Klon sığırlar 'torun' sahibi!...
Klon sığırlar 'torun' sahibi!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2017 Pazar 19:43
16 Okunma
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
banner84

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen' kurmak mümkündür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, "insan haklarının, demokrasinin, ifade ve medya özgürlüğünün gerilediği, yargı bağımsızlığının yok edildiği, gelir dağılımı adaletsizliğinin büyüdüğü, işsizliğin kökleştiği, yeni müdahalelerle eğitim sisteminin bir kördüğüme dönüştüğü, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, istismarın önlenemediği, Türkiye'nin komşuları ve müttefikleriyle sorunlarının arttığı, muasır medeniyet ülküsünden uzaklaşılan, terör belasından kurtulunamayan" bir yılı geride bıraktığını savundu. 

"2018'i tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağız"

Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu şahsında tüm tutuklu milletvekillerinin, eşlerine, çocuklarına olan özlemlerinin sona ereceğine inandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, görevlerine dönüş talebiyle başlattıkları eylemlerinin, hepimizi mutlu kılacak bir sonuca ulaşması için gösterdiğimiz çabanın 2018 yılında da kararlılıkla süreceğini vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Her dönemde gazeteciliğini halkın haber alma özgürlüğüne duyduğu inançla yapan, gördüğü hakikati anlatma ısrarından vazgeçmeyen Sevgili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın şahsında, tüm tutuklu gazetecilerin eşlerine, çocuklarına ve hatta torunlarına 'Onlar çıkacak, yine yazacak' diyorum. Ahmet Şık’ın engellenen savunmasında vurguladığı 'Totaliter rejimlerin sahiplerinin, yargısının ve işbirlikçilerinin söylediğinin aksine gazetecilik suç değildir' değerlendirmesine atıfla, 2018 yılını tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağımızın sözünü veriyorum.

Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' kurmak mümkündür. İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerini iletti, gazilere de şükranlarını sundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz gecesi...
15 Temmuz gecesi...
Bu kafayla giderse iktidar yüzü göremez
Bu kafayla giderse iktidar yüzü göremez
MHP 2018’de de çekinmeyecektir
MHP 2018’de de çekinmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
CHP’de kurultay hazırlığı!
CHP’de kurultay hazırlığı!
Bahçeli’nin 2018 mesaisi...
Bahçeli’nin 2018 mesaisi...
'Kılıçdaroğlu'nun üslubu ihanet noktasında'
'Kılıçdaroğlu'nun üslubu ihanet noktasında'
CHP'den 'Enis Berberoğlu' açıklaması
CHP'den 'Enis Berberoğlu' açıklaması
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ