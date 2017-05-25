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Kılıçdaroğlu'ndan Vatan Partisi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halk oylaması sonrası yaptığı "teşekkür ziyaretleri" kapsamında Vatan Partisi'nde Genel Başkan Perinçek ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'ndan Vatan Partisi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halk oylaması sonrası yaptığı "teşekkür ziyaretleri" kapsamında Vatan Partisi'nde Genel Başkan Perinçek ile görüştü.

25 Mayıs 2017 Perşembe 15:13
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Kılıçdaroğlu'ndan Vatan Partisi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son referandum sürecinde 'hayır' oyunu kullanarak demokrasiye katkısını sunan bütün unsurlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, yine birlikte hareket edebilirsek, Türkiye'yi aydınlığa ve huzura çıkarmış olacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, halk oylaması sonrası yaptığı "teşekkür ziyaretleri" kapsamında, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Haluk Koç ile gittiği Vatan Partisi'nde Genel Başkan Doğu Perinçek ile görüştü.

Bir saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulan Perinçek, ziyaret sırasında çok verimli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

AK Parti iktidarının bitiş sürecinin başladığını savunan Perinçek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Erdoğan kazanamayacak. Türkiye'yi yönetecek yeni bir yöneticiye kavuşacağız. Mecliste de çoğunluğu AKP alamayacak. Bunun için bizlerin vatan bütünlüğünü sağlayacak, demokrasiyi getirecek, üretim ekonomisine geçişe öngörecek, komşularla işbirliğini sağlayacak bir hükümete ihtiyacımız var. Bu hükümeti kurmaya talibiz."

"Türkiye'nin huzura, barışa ihtiyacı var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin geleceği konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan çok önemli bir gerçeğin altını çizdi. Türkiye'nin üretmesi gerektiğini, Türkiye'nin huzura, barışa ihtiyacı olduğunu, terörden bu ülkenin çok acılar çektiğini, bunun sonlandırılması gerektiğini, bu konuda güç birliği yapma konusundaki düşüncelerini ifade etti. Aslında aynı şeyleri paylaşıyoruz." dedi.

Herkesin rahatlıkla düşüncelerini ifade edebildiği, hapisanelerinde gazetecilerin olmadığı, masum insanların baskı altına alınmadığı bir Türkiye'yi özlediklerini ve bu çerçevede bir hareketi hep birlikte desteklediklerini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreç içinde diğer partileri de ziyaret edip, onlarla konuşacağız. Biz demokrasiyi savunanlar, biz insan haklarını savunanlar, kadın erkek eşitliğini, ülkede huzuru ve barışı savunanlar bir arada, ortak hareket etmek zorundayız. Düşüncelerimizi sadece Türkiye halkına değil, bütün dünyaya ifade etmek durumundayız. Demokrasiden yanayız, insan haklarından yanayız. Son referandum sürecinde 'hayır' oyunu kullanarak demokrasiye katkısını sunan bütün unsurlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, yine birlikte hareket edebilirsek, Türkiye'yi aydınlığa ve huzura çıkarmış olacağız."

"Akşener'le görüşeceğim"

Kemal Kılıçdaroğlu bir soru üzerine Meral Akşener ile görüşeceğini bildirdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, haklarında tutuklama kararı verilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın DHKP-C bağlantısına dikkati çektiğinin hatırlatılması üzerine de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "DHKP-C bir terör örgütüdür. Terör örgütünün mensupları varsa çıkarırsınız delilleri, yargı gereğini yapar. Düne kadar değildi de şimdi mi oldu?" diye yanıt verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluVatan PartisiBülent TezcanHaluk KoçDoğu Perinçek
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