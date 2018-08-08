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Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:56
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Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Yeni dönemde görev almak istemediklerini ilettiler

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, "yeni dönemde görev almak istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

"Büyük değişim" beklentisi

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor.

Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyle eleştirilere maruz kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKılıçdaroğluMerkez Yönetim Kurulu
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