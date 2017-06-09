Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olduğu yerde terör de olmaz, terörün olduğu yerde demokrasi de olmaz. Biz terörsüz, düşünce özgürlüğüne hiçbir sınır getirmeyen, 'Düşüncelerini açıkladı' diye hapishanelerinde milletvekillerinin, gazetecilerin, aydınların olduğu bir Türkiye de istemiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Haluk Koç ile Genel Başkan Başdanışmanı Cemil Erhan'dan oluşan heyetle HDP'yi ziyaret etti.

Bir saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kemalbay'a yeni görevinde başarılar dilerken, güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bir referandum süreci yaşadıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte, demokrasiyi savunan kim varsa; siyasal partiler, sivil toplum, meslek kuruluşları bugün de yine aynı şekilde demokrasiyi savunmalıyız. Birlikte yaşama iradesinin en güçlü şekilde ortaya konacağı rejim, demokrasidir." dedi.

CHP olarak demokrasiyi ve birlikte yaşamayı savunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, doğuda batıda, kuzeyde ve güneyde bir arada, birlikte yaşama iradesini ortaya koyarak demokrasiyi güçlendirmek istediklerini aktardı.

"Partiler arası diyaloğun sürmesi gerektiğini düşünüyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay da açıklamasında, kamuoyunun uzun süredir beklediği bir görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.