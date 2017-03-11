Kılıçdaroğlu'ndan Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli'deki evinde ziyaret etti.

Cindoruk'un Nişantaşı'ndaki evinde gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu öncesi, tüm hayatı demokrasi mücadelesiyle geçmiş Cindoruk'u evinde ziyaret ettiğini ve görüşlerini aldığını söyledi.

Hüsamettin Cindoruk'un, Yassıada duruşmalarında avukatlık yaparak, Türkiye'nin demokratik mücadelesinin büyümesi için önemli katkılar verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kendileri bizim siyasetimizin simge isimlerinden birisidir. Sayın Cindoruk'un görüşleri bizim için çok değerli. Kendisi lütfedip kabul etti. Kısa bir görüşme yaptık ve görüşme çok yararlı oldu." dedi.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk ise görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan'ın ziyareti beni onurlandırmıştır. Zannediyorum kıdemli bir vatandaşla görüşmek istedi. 1952'dan beri siyaset yapıyorum. Yassıada'da savunma avukatlığı yaptım. TBMM Başkanlığı yaptım. Hayatım siyasetle geçtiği için, bir fikir alışverişinde bulunmaktan dolayı çok memnunum. Sayın Genel Başkan'ın düşüncelerini çok değerli buldum. Kendisi meseleyi iyice kavramıştır. Kentsel dönüşüm gibi anayasa değişimi yapılamaz. Bizim anayasamız Cumhuriyetin temellerinin meclis aracılığıyla yerleştirildiğini ifade eder. Bütün anayasalarda bu böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük millet meclisi evvela meclisi kurmuş, sonra orduyu kurmuş sonra da Cumhuriyeti kurmuştur. 12. Cumhurbaşkanı, 'benim projemdir' diyor. Bir kişinin projesiyle bir devletin rejimi değiştirilemez. Sanıyorum Türk halkı bu değişiklik teklifini hatta ben buna 'çirkin teklif' diyorum, bu çirkin teklifi reddedecektir."

Kılıçdaroğlu'nun Cindoruk'u ziyaretine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da katıldı.