Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.180
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5396
EURO
3.9897
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
Karda rafting heyecanı
Karda rafting heyecanı
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir...
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'

Kılıçdaroğlu'ndan Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cindoruk'u Şişli'deki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cindoruk'u Şişli'deki evinde ziyaret etti.

11 Mart 2017 Cumartesi 14:55
3 Okunma
Kılıçdaroğlu'ndan Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli'deki evinde ziyaret etti.

Cindoruk'un Nişantaşı'ndaki evinde gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu öncesi, tüm hayatı demokrasi mücadelesiyle geçmiş Cindoruk'u evinde ziyaret ettiğini ve görüşlerini aldığını söyledi.

Hüsamettin Cindoruk'un, Yassıada duruşmalarında avukatlık yaparak, Türkiye'nin demokratik mücadelesinin büyümesi için önemli katkılar verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kendileri bizim siyasetimizin simge isimlerinden birisidir. Sayın Cindoruk'un görüşleri bizim için çok değerli. Kendisi lütfedip kabul etti. Kısa bir görüşme yaptık ve görüşme çok yararlı oldu." dedi.

Eski TBMM Başkanı Cindoruk ise görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan'ın ziyareti beni onurlandırmıştır. Zannediyorum kıdemli bir vatandaşla görüşmek istedi. 1952'dan beri siyaset yapıyorum. Yassıada'da savunma avukatlığı yaptım. TBMM Başkanlığı yaptım. Hayatım siyasetle geçtiği için, bir fikir alışverişinde bulunmaktan dolayı çok memnunum. Sayın Genel Başkan'ın düşüncelerini çok değerli buldum. Kendisi meseleyi iyice kavramıştır. Kentsel dönüşüm gibi anayasa değişimi yapılamaz. Bizim anayasamız Cumhuriyetin temellerinin meclis aracılığıyla yerleştirildiğini ifade eder. Bütün anayasalarda bu böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük millet meclisi evvela meclisi kurmuş, sonra orduyu kurmuş sonra da Cumhuriyeti kurmuştur. 12. Cumhurbaşkanı, 'benim projemdir' diyor. Bir kişinin projesiyle bir devletin rejimi değiştirilemez. Sanıyorum Türk halkı bu değişiklik teklifini hatta ben buna 'çirkin teklif' diyorum, bu çirkin teklifi reddedecektir."

Kılıçdaroğlu'nun Cindoruk'u ziyaretine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluEski TBMM BaşkanıHüsamettin Cindoruk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye bu sistemle yapabileceklerinin sınırına geldi"
"Türkiye bu sistemle yapabileceklerinin sınırına geldi"
"Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur"
"Bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur"
"Millet bir takdir kullanacaktır"
"Millet bir takdir kullanacaktır"
"Anayasa değişikliği toplumu ikiye bölüyor"
"Anayasa değişikliği toplumu ikiye bölüyor"
'Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhuriyet'in ilanı kadar önemli'
'Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhuriyet'in ilanı kadar önemli'
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ