Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Ecevit mesajı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 12'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, CHP Genel Başkanlığı da yapan Ecevit'in, dürüstlüğü, nezaketi, ilkeli siyaset anlayışı ile herkese örnek olması gereken bir isim olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bülent Ecevit demek halkın umudu demektir." ifadesine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu umut halkımızın yoğun sevgisi ile büyümüş, bağımsızlığımızı koruyan bir kalkan, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na damgasını vuran kurtuluş müjdesi olmuştur. Tarihimizin en zor zamanlarında dirayetli tutumu, yüksek cesareti ve olgunluğu ile verdiği kararlar devlet adamı niteliğinin somut simgeleridir."

"Siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır"

Ecevit'in, siyasete kazandırdığı üslup ve ahlak bakımından da saygıyla hatırlandığını bildiren Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar süren hizmet dönemi sırasında hiçbir usulsüzlüğe, yolsuzluğa bulaşmamış, milletimizin kendisine emanet ettiği her kuruşu korumuş, yetim hakkının yenilmesine asla müsaade etmemiştir. Emekten ve emekçiden yana tutumuyla, Türkiye'deki üçüncü büyük devrime imza atarak, sosyal demokrasi devrimini de gerçekleştiren Ecevit siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle şair, yazar, düşünce insanı ve Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyor, güzel ülkemize kazandırdığı her şey için şükranlarımı sunuyorum."