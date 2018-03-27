Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117001
ALTIN
172.053
DOLAR
3.9870
STERLİN
5.6247
EURO
4.9388
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı
Benzine zam
Benzine zam
'Yapay zekayla tedavi'
'Yapay zekayla tedavi'
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler

Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman

CHP Burdur Milletvekili Göker, "bölgesel sorunların saptanması" konusunda çalışmalar yapmak üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.

Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman

CHP Burdur Milletvekili Göker, "bölgesel sorunların saptanması" konusunda çalışmalar yapmak üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.

27 Mart 2018 Salı 16:29
0 Okunma
Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.

Göker, bölgesel sorunların saptanması ve üretilen çözümler konularında çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Burdur Milletvekili Mehmet GökerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"
"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"
"Enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler"
"Enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler"
Canikli: Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi
Canikli: Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı
"Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer"
"Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer"
MHP'de yeni Başkanlık Divanı belirlendi
MHP'de yeni Başkanlık Divanı belirlendi
Başbakan Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz
Başbakan Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ