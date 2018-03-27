Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.
Göker, bölgesel sorunların saptanması ve üretilen çözümler konularında çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.
AA
CHP Burdur Milletvekili Göker, "bölgesel sorunların saptanması" konusunda çalışmalar yapmak üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.
Göker, bölgesel sorunların saptanması ve üretilen çözümler konularında çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.
AA