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Kılıçdaroğlu'na 'Cem Özdemir' sorusu

Denizli Çardak'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, "Sözde Ermeni iddialarına destek veren Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir ile neden tokalaştınız?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'na 'Cem Özdemir' sorusu

Denizli Çardak'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, "Sözde Ermeni iddialarına destek veren Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir ile neden tokalaştınız?" diye sordu.

16 Mart 2017 Perşembe 12:34
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Kılıçdaroğlu'na 'Cem Özdemir' sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Çardak ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'nin Çardak ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçedeki bir kahvehanede vatandaşlarla partilileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, onlarla sohbet etti.

Bu sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, "1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırım iddialarına destek veren Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile neden tokalaştınız?" diye soru yöneltti.

"Daha önce gittim, sonra kendisiyle hiç muhatap olmadım"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha önce gittim, sonra kendisiyle hiç muhatap olmadım, bir araya gelmedim. Siz bunu nereden öğrendiniz ben de onu merak ediyorum. Siz hangi amaçla bunu soruyorsunuz, bunu da bilmiyorum." cevabını verdi.

Bu arada Kılıçdaroğlu, bazı partililerden, soru soran kişiye tepki göstermemelerini istedi.

İsmi öğrenilemeyen kişi, sorunun ardından kahvehanede bulunan şahıslar tarafından dışarı çıkarıldı.

Başka bir vatandaşın, "Hayır diyenleri vatan haini ilan ediyorlar." şeklindeki sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Sizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. 'Hayır' diyenin de 'evet' diyenin de başımızın üstünde yeri var. Neden açık oturuma davet etmiyorsunuz? Davet ediyoruz da gelen kim... Çekiniyorlar." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluçardakDenizli çardakAlmanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir
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