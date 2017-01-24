Kılıçdaroğlu, Mumcu ve Okkan'ı andı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölüm yıl dönümleri nedeniyle suikaste uğrayan gazeteci yazar Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı.

Kılıçdaroğlu, uğradıkları suikastlar sonucu hayatlarını kaybeden Mumcu ve Okkan için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mumcu için, "Cesur bir gazeteci, büyük bir aydın, çok değerli bir insandı... Haince katledilişinin 24'üncü yılında Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyorum." ifadesini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Okkan için de "Mesleğini büyük özveriyle yaparak, halkın sevgisini kazanan ve 16 yıl önce alçak bir saldırıda şehit düşen Gaffar Okkan'ı saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.