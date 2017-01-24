Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82933
ALTIN
147.913
DOLAR
3.7920
STERLIN
4.7182
EURO
4.0702
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
SON DAKİKA
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde...
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde...
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Kılıçdaroğlu, Mumcu ve Okkan'ı andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölüm yıl dönümleri nedeniyle suikaste uğrayan gazeteci yazar Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı andı.

Kılıçdaroğlu, Mumcu ve Okkan'ı andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölüm yıl dönümleri nedeniyle suikaste uğrayan gazeteci yazar Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı andı.

24 Ocak 2017 Salı 13:45
12 Okunma
Kılıçdaroğlu, Mumcu ve Okkan'ı andı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölüm yıl dönümleri nedeniyle suikaste uğrayan gazeteci yazar Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı.

Kılıçdaroğlu, uğradıkları suikastlar sonucu hayatlarını kaybeden Mumcu ve Okkan için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mumcu için, "Cesur bir gazeteci, büyük bir aydın, çok değerli bir insandı... Haince katledilişinin 24'üncü yılında Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyorum." ifadesini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Okkan için de "Mesleğini büyük özveriyle yaparak, halkın sevgisini kazanan ve 16 yıl önce alçak bir saldırıda şehit düşen Gaffar Okkan'ı saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluMumcuOkkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye yedinci referandumuna hazırlanıyor
Türkiye yedinci referandumuna hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu, eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek
Biz prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz
Biz prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz
Seçilecek kişi Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız
Seçilecek kişi Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız
CHP alanlara iniyor
CHP alanlara iniyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'i özlemle anıyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'i özlemle anıyoruz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ