Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle 'seçim ittifakı'nı görüşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini 10'arlı gruplar haline kabul ederek, başta seçim ittifakı olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Milletvekillerini 10'arlı gruplar halinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu salonunda kabul eden Kılıçdaroğlu, hem milletvekillerinin görüşlerini alıyor hem de bazı bilgilendirmeler yapıyor.

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine 10'arlı gruplar halinde görüşmek üzere davette bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın süreçte nasıl bir yol çizileceği konusunda hem kendilerine bilgi verdiğini hem de bilgi aldığını belirten Şeker, "Demokrasinin tekrardan Türkiye'de hüküm sürebilmesi için ne yapılması gerekiyorsa bu konulardaki bütün uyarılar, öneriler, genel başkanımız tarafından dikkate alınıp, hayata geçirilecek." dedi.

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'nin çok önemli bir sürecin içerisine girdiğini ifade ederek, "Görüşmede ana eksen olarak CHP'nin önümüzdeki dönemde, bir söylem birliği ile iktidarın değişmesi yönünde en güçlü aday olarak hangi yöntemlerle ilerlemesi gerektiğini çok açık bir şekilde konuştuk." ifadesini kullandı.

Bir saatlik zaman diliminde düşüncelerini paylaşma fırsatı bulduklarını aktaran Balbay, CHP'nin 2019 seçimleri için yeni projeler hazırladığını ve Kılıçdaroğlu'nun bu projelerinin ana hatlarını anlattığını bildirdi.

"En büyük ittifak toplumla yapılan ittifak"

Görüşmede seçim ittifakı konusunun da gündeme geldiğine işaret eden Balbay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gelecek günlere bazı temaslarda bulunacağını anlattı.

"Bizim açımızdan en büyük ittifak toplumla, toplumun bütün kesimleriyle yapılan ittifaktır." diyen Balbay, bu konudaki ayrıntıları Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Mustafa Balbay, şunları kaydetti:

"Genel anlamda bir perspektif çizildi. Zaten Genel Başkanımızın temaslarıyla da siz ayrıntıları görmüş olacaksınız. Biz temel ilkeler doğrultusunda görüşebileceğimiz tüm partilerle... Temel ilke ne? demokrasi, güçlü bir parlamenter sistem, toplumun huzurunun refahının sağlanabileceği güçlü bir parlamenter sistemden yana olan kim varsa CHP önümüzdeki dönem onlarla Türkiye'nin geleceği için, Türkiye için konuşacak, düşünecek, paylaşacak."

"Yerelde ittifak olacağını düşünmüyorum"

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, böyle gruplar halinde bir görüşmenin ilk defa yapıldığına işaret ederken, görüşmelerin faydalı olduğunu bildirdi.

Görüşmede ittifak konusunun da konuşulduğunu aktaran Kuyucuoğlu, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Şu anda kamuoyuna açıklanacak durumda değil. Biraz zaman geçmesi, olgunlaşması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor zaten, daha zaman var." dedi.

Kuyucuoğlu, referandumdaki "hayır" blokuna dikkati çekerek, yerelde bir resmi ittifak olacağını düşünmediğini ifade etti.

"Genel Başkanımızın olması arzumuz"

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kılıçdaroğlu'nun daha önce de kapalı grup toplantıları yaptığını ancak bu toplantıların çok verimli geçmediğini söyledi.

Kapalı toplantılarda zaman konusunda yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Yüceer, bu görüşmede milletvekillerinin daha geniş zaman diliminde düşüncelerini aktardığını belirtti.

Demokrasiye inanmış bir parti için danışma mekanizmaların işletilmesinin önemine de değinen Candan Yüceer, görüşmede hem yerel hem de genel seçime yönelik düşüncelerini paylaştıklarını ayrıca ittifak konusunu da konuştuklarını bildirdi.

Yüceer, kazanamadıkları yerlerde belediye başkan adaylarının önceden açıklanması düşüncesini aktardığını dile getirerek, 2019'un Türkiye'nin kaderini belirleyeceğine işaret etti.

Artık beğenseler de beğenmeseler de önlerinde yeni bir seçim kanunu olduğunu vurgulayan Yüceer, seçim güvenliğinin ise çok önemli olduğunu ve üzerinde durulması gerekenleri paylaştıklarını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı adayı için bir öneriniz oldu mu?" sorusu üzerine Yüceer, "İsim konuşulmadı ancak genel başkanımızın olmasını hepimiz arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yüceer, bir sorusu üzerine, seçim ittifakı konusunda hem siyasi partiler boyutunda hem de kamuoyunda etkinliği olan isimlerle görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yarın da sürecek.