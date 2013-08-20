Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylemiştir

YOZGAT

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Bakan vurulma hadisesini ben konuşmamı yaptıktan sonra bana anlattı" ifadesini yalanlayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, bana göre yumruk atandan daha büyük bir suç işlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, hepimizin ve bu milletin gözünün içine baka baka yalan söylemiştir" dedi.

Bozdağ, Yozgat'ta Belediyeye ait Şahintepesi Sosyal Tesisleri'ndeki yemeğin ardından basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun Irak'a hareketinden önce yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından, doğruyu söylemek, bir yanlışın karşısında açıkça tavır almak CHP açısından çok zor bir iş olduğunu gördük. Keşke doğruyu söylemiş, çirkinlik karşısında tavır almış olsa, bu tartışmaların hiçbirisi olmazdı ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu için doğruyu söylemenin, bir haksızlık karşısında buna haksızlık demenin, yanlış karşısında yanlış demenin ne kadar zor olduğunu ama yalan söylemenin de ne kadar kolay olduğunu bu vesileyle görmüş oluyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Bakan vurulma hadisesini ben konuşmamı yaptıktan sonra bana anlattı" ifadesini kullandığını vurgulayan Bozdağ, bunun doğru olmadığını olayın fotoğraf ve kamera kayıtlarının bulunduğunu ifade etti.

Olay yerinden fotoğraflar gösteren Bozdağ, kendi konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na olayı anlattığını, vurulan yeri işaret ettiğini söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu, ben konuşmadan sonra yerime oturduğum sırada, o arada polisler saldırganı gözaltına aldığı sırada geçen zaman dilimi içerisinde olan, biten bir hadisedir. Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptıktan sonra benim bildiğim yerine oturmadı. Kayıtlar orada. Geldi, ayakta vedalaştık ve ayrıldık. Oturmadık, orada oturacak bir zaman yok, konuşacak bir zaman yok, bütün kayıtlar ortada, şahitler ortada, bu olayın şahitleri de var orada. Ben Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmadan önce olayı bizzat Kılıçdaroğlu'na anlattım, Sayın Kılıçdaroğlu da bizzat beni orada dinledi. Bütün fotoğraflar ortada, televizyonların kayıtları eminim ki vardır, o da ortada. Buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu bugün Irak'a giderken gazetecilere yaptığı açılamada gerçeği söyleyeceğine, 'yanlış yapılmıştır, keşke ben orada ilk çıktığım konuşmada bunu eleştirseydim, o anda bunu akıl edemedim' diyerek kendini affettirecek bir yol tercih edecek yere bana göre yumruk atandan daha büyük bir suç işlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti anamuhalefet Genel Başkanı, hepimizin ve bu milletin gözünün içine baka baka yalan söylemiştir. Ben milletimize bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yakışmaz bir genel başkana, anamuhalefet partisi liderine yakışmaz bu."

Sayın Kılıçdaroğlu'nu öncelikle CHP'ye gönül verenlere şikayet eden Bozdağ, "Bu kadar büyük bir ayıbı yapamaz, yapmaması lazım. Siyaset yapan biri, Türkiye'nin iktidarına talip olduğunu söyleyen biri, her gün dürüstlük edebiyatı yapan biri bu kadar açık bir gerçeği, ispatlı bir gerçeği tersinden söylememelidir. Ben CHP adına, Türkiye adına Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrından dolayı bir kez daha üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu söylüyordu, 'yalancıdan başbakan olmaz' işte ispatı burada Kılıçdaroğlu'ndan asla Başbakan olmaz" dedi.

CHP'den 3, MHP'den de bir kişinin geçmiş olsun dilemek için kendisini aradığını bildiren Bozdağ, "Başta Başbakanımız, Meclis Başkanımız olmak üzere milletvekillerimiz, bakanlarımız aradılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla, mesaj aracılığıyla başka türlü yöntemlerle bizzat gelerek geçmiş olsun diyen pek çok insanımız oldu. Onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pek çok Alevi Bektaşi derneğinin de bu konuda özürlerini beyan ettiklerini vurgulayarak, "Bu konuda siyasi bir görüş farklılığına göre değil de insani bir anlayışla birlikte hareket eden herkese buradan teşekkür ediyorum" dedi.