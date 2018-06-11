Kılıçdaroğlu Malatya esnafına seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ESOB) ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnaflığın Anadolu'nun kadim bir kültürü ve Türk toplumunda ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Anayasada devletin esnaf ve sanatkarı koruyacak tedbirlerin yer aldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bu tedbirlerin alınıp alınmadığını tartışmak istediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Gittiğim her yerde bir Esnaf Bakanlığından söz ederler. Hiçbir parti 'Ben Esnaf Bakanlığı kuracağım' demiyor ama biz diyoruz. Allah'ın izniyle ilk yapacağımız işlerden bir tanesi Esnaf Bakanlığı kurmaktır. Esnafın sorununu çözeceğiz. 'Esnaf Bakanlığına gerek yok' diyorlar. Kaç esnaf arkadaşımız iflas etti, kaçı dükkanı kapattı? Esnaf dediğimiz hayatın büyün alanlarında görev yapıyor. Devlete yük olmuyorsunuz, bekliyorsunuz ki devlet size destek versin."

Esnafın mağazalar zincirleriyle başa çıkmasının beklendiğini, oysa bunun pek mümkün olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Zincir mağazaları CHP mi kurdu, o mu savundu? Kuran partilere oy verirseniz daha çok ağlarsınız. Ben doğrucu Davut'um, doğruları söylemeye devam edeceğim. Esnaf dükkanı, iş yerini kapatırsa nasıl yaşayacaklar Türkiye'de, düşünmek lazım. Esnafın, kirası stopajı var, vergisi var. Stopajı emlak sahibinin ödemesi lazım aslında. Başka bir siyasi parti sizi bu stopajdan kurtarmayı taahhüt etti mi? Biz ettik bildirgemizde var. Bizim söylemlerimiz gayet açık gayet net." diye konuştu.

Büyüme rakamları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 7 küsür oranında büyümüş. İçinizde 7 küsur büyüyen esnaf, çiftçi, işçi var mı merak ediyorum. Büyüyen rantiye sınıfı. Sizi diğerlerinden ayıran temel bir konu vardır. O da şudur; memur gider çalışır, esnaf ve çiftçi öyle değil. Sabahın köründe dükkanını açar gece kapatırsınız. Yeri gelir günde 12 saat çalışırsınız, hak ettiğiniz geliri elde ediyor musunuz? Rahat tatil yapabiliyor musun? Bizim derdimiz bu arkadaşlar."

İnanç üzerinden siyasetin günah olduğunu, herkesin de birbirinin kimliğine ve inancına saygı göstermesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bugün emekli olmak isteyen kişinin alacağı emekli maaşının 840 lira olduğunu savundu.

Emeklilere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Bana söyler misiniz esnaf bu parayla nasıl geçinecek? Eğer 'geçiniyorum, çok iyi para' diyorsanız gidip iktidara oy verin ama geçinemiyorsanız bir düşünün." diye konuştu.

Göreve gelmeleri halinde sosyal güvenlik primlerini düşürmeyi taahhüt ettiklerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz taahhütlerde bulunduğumuzda bize diyorlar ki 'Parayı nereden bulacaksınız?' 1 milyon 644 bin kişi bin liranın altında maaş alıyor. Hiçbir emekli aylığı bin 500 liranın altına olmayacak. Aksi halde sosyal devlet olmaz. Onun için Anayasa diyor sosyal devlet değiştirilemez. Sosyal devlet şu anda yok. İnsanların sırtına binerek politika yapılamaz. Kim kazanıyor? O rakamı da vereyim size. Son 16 yılda mevcut hükümetlerin ödediği faiz 151 milyar dolar 34 milyon. Kim ödedi, sizler ödediniz, hep beraber ödedik. Emzik, bez aldık, vergi verdik. Musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyoruz. Nereye gidiyor, tefecilere gidiyor. İçeride de var tefeciler tabii. Onlara ne kadar ödendi? 687 milyar lira. Nedir bu? Türkiye niye tefecilere teslim edilir? 16 yılda geldiğimiz nokta şu; Türkiye tefecilere teslim edildi."

"Elinizi vicdanınıza koyup öyle oy verin"

Şu anda Türkiye'nin dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkelerden birisi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum; Türkiye büyük bir değişim ve dönüşümü sağlamak zorundadır. Sosyal devleti yeniden inşa etmek zorundadır. Esnafı yaşatmak zorundadır, esnafı yaşatmazsak çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da sandığa gidileceğini hatırlatarak, seçmenlerden sandığa giderken herkesin iyi düşünerek, ülkenin yapısını gözden geçirerek oyunu kullanmasını istedi.

"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı"nı kurmakta kararlı olduklarını, böylelikle Ortadoğu'daki kan ve gözyaşına son verilebileceğini yineleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın seçim meydanlarında konuşuyor. Güzel konuşabilir ama neden hiç ekonomiden söz etmiyor, neden 'gelince ekonomide şunu bunu yapacağım' demiyor. Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler. Bir siyasetçi olarak her kuruşu hesabını vermenin namusun gereği olduğunu düşünerek bir şey söylemek istiyorum, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy versin."

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin ise yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek, bütün siyasi partilere başarılar diledi.