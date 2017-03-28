"Kılıçdaroğlu, koltuğunu, geleceğini düşündüğü için 'hayır' diyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu bu ülkeyi düşündüğü için değil, kendi koltuğunu, geleceğini düşündüğü için 'hayır' diyor. Çünkü 50'yi bulamazsan tokadı vururlar sana. Ama şimdi, 25, 25 yola devam ediyor." dedi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Aşağıokçular köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, CHP'yi eleştirdi.

Turan, şöyle konuştu:

"Bunlar niye 'hayır' diyor biliyor musunuz? Eğer 'evet' derse, sistem yüzde 50'den fazla oy almak kaydıyla başarılı olacakları iş başına getirirse, bunların 50 alma ihtimali falan yok. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, 7 seçim kaybetti, hep 25'de kaldı. Hiç 26 yapmadı. CHP'nin hatırası var. Mustafa Kemal'in hatırası var, İnönü'nün hatırası var. O yüzden Kılıçdaroğlu olmasa da yüzde 25 oy alır zaten. Ama bu adamlar 25'i, 26 yapamadılar. Yeni sistem, kazanamayanı, 50'yi bulamayanı affetmeyecek bir sistem. 'hayır' demeleri anlamlı o yüzden. Kılıçdaroğlu bu ülkeyi düşündüğü için değil, kendi koltuğunu, geleceğini düşündüğü için 'hayır' diyor. Çünkü 50'yi bulamazsan tokadı vururlar sana. Ama şimdi, 25, 25 yola devam ediyor. 50'yi bulabilmen için buraya gelmen lazım."

Turan, oy oranını artırmak için köylere gitmek, halkla bir araya gelmek ve dert dinlemek gerektiğini vurgulayarak, göreve kasetle gelenlerin hesaplarını milletle yapmadıklarını bildirdi.

Siyasette başarı için daha çok çalışmak gerektiğine işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"Bu adamlar kasetle geldi, hesabı milletle yapmıyorlar. 25-26 almaktan mutlu. Bak biz 15 sene çalıştık, hala 50 olmadık. 49,5'tayız, daha 50 olmadık. Demek ki daha çok çalışacağız. Daha çok yatırım yapacağız. Biz halkımızla iş yapmak istiyoruz. Ama ben de kasetle gelsem, 'Ne yapacağım sistemi, ne yapacağım 50'yi, ne gerek var derim.' Niye? Kasetle gelmişsin, kasetle gideceksin. Bu doğru bir yaklaşım değil. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'hayır' demesi, memleketten, tek adamdan, ondan bundan değil. Kendisinin hesabı var. Oraya getirenler var, o getirenlerin karşısında borcu var."

"Kılıçdaroğlu gibi Almanya da 'hayır' diyor"

Turan, bazı ülkelerin de muhalefet gibi 'hayır' dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu gibi Almanya da 'hayır' diyor. Onu da anlıyoruz. Çok doğal. Almanya 'hayır' diyecek tabii. Kim ister güçlü bir ülke? Koalisyonsuz, 5 yılda bir Amerika, İngiltere, Fransa gibi seçim yapan istikrarlı ülke kim ister? İşte liste; 65 hükümet, 35 tanesi 1 yılın altında. Böyle Almanya mı Hollanda mı olunur? Kavga eder durursun. Çıkarın AK Parti'yi dışarıya, yani 15 sene önce. Nasıl ki 65 tane hükümet oldu. Yarın AK Parti de biter, halk oy vermez, emri hak vaki olur, ondan sonra bir 60 hükümet daha. Bu doğru bir şey değil. Yoksa 'evet' diyen de 'hayır' diyen de bu ülkenin evladıdır, kardeşimizdir. Buna saygımız var. Ama söylüyoruz 'hayır' diyen Almanya'nın, PKK'nın, FETÖ'nün niye dediğini biliyoruz. 'hayır' diyenlere de söylüyoruz; ya bir düşün, bir dikkat et. AK Parti için değil memleket için bunu diyoruz, istiyoruz."