Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110386
ALTIN
143.700
DOLAR
3.4442
STERLİN
4.4467
EURO
4.1074
Süper Lig erken kızardı
Süper Lig erken kızardı
Muzaffer İzgü'ye veda
Muzaffer İzgü'ye veda
Ünlü yayla büyülüyor
Ünlü yayla büyülüyor
Emniyet kemeri uyarısı
Emniyet kemeri uyarısı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Kılıçdaroğlu kam alanındaki sergiyi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kamp alanındaki "Taşımalı Eğitime Geçtikten Sonra Kapanan Köy Okullarının Son Hali" sergisini gezdi.

Kılıçdaroğlu kam alanındaki sergiyi gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kamp alanındaki "Taşımalı Eğitime Geçtikten Sonra Kapanan Köy Okullarının Son Hali" sergisini gezdi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:52
0 Okunma
Kılıçdaroğlu kam alanındaki sergiyi gezdi

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında, "Taşımalı Eğitime Geçtikten Sonra Kapanan Köy Okullarının Son Hali" sergisini gezdi.

Kılıçdaroğlu, kurultayın üçüncü gününde Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Geçimde Adalet" konulu paneli izledikten sonra, 22. ve 23. dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından hazırlanan eski köy okullarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezerek bilgi aldı.

Kamp alanında konakladığı karavana giderken vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, buradaki çocukları da sevdi.

Bu arada, kamp alanında katılımcılara "Adalet Kurultayı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanda yapılmaktadır. Burada yapacağınız tüm faaliyetlerimiz, aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır şekilde olmalıdır." şeklinde anonslar yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAdalet Kurultayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek
"AK Parti bizim bin yıllık davamızın bugünkü adıdır"
"AK Parti bizim bin yıllık davamızın bugünkü adıdır"
CHP'nin Adalet Kurultayından adalet değil sefalet çıkar
CHP'nin Adalet Kurultayından adalet değil sefalet çıkar
 Çanakkale bütün Türkiye'nin destanıdır
 Çanakkale bütün Türkiye'nin destanıdır
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde
"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"
"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"
Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet
Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet
Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi
Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi
"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"
"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ