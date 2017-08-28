Kılıçdaroğlu kam alanındaki sergiyi gezdi

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında, "Taşımalı Eğitime Geçtikten Sonra Kapanan Köy Okullarının Son Hali" sergisini gezdi.

Kılıçdaroğlu, kurultayın üçüncü gününde Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Geçimde Adalet" konulu paneli izledikten sonra, 22. ve 23. dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından hazırlanan eski köy okullarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezerek bilgi aldı.

Kamp alanında konakladığı karavana giderken vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, buradaki çocukları da sevdi.

Bu arada, kamp alanında katılımcılara "Adalet Kurultayı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanda yapılmaktadır. Burada yapacağınız tüm faaliyetlerimiz, aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır şekilde olmalıdır." şeklinde anonslar yapıldı.