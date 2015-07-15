ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçiliğinde iftara katıldı.
Büyükelçilikte basına kapalı yapılan iftarın, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli'nin daveti üzerine düzenlendiği belirtildi.
İftara, Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun katıldığı bildirildi.
İftarda, İran'la Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında nükleer müzakerelerde varılan anlaşma ile hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
AA
Son Güncelleme: 16.07.2015 09:06