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Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı İnce ile 10 miting yapması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı İnce ile 10 miting yapması planlanıyor.

29 Mayıs 2018 Salı 12:56
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Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak

Partisinin aday tanıtımı ve seçim bildirgesini açıkladıktan sonra kampanya dönemini başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 10 miting yapması planlanıyor.

CHP, seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısını hafta sonu Ankara'da gerçekleştirmişti. Toplantının ardından kampanya dönemini başlatan Kılıçdaroğlu, dün ilk Ankara'da Minibüsçüler Odasını ziyaret etmiş, daha sonra da sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftarda bir araya gelmişti.

24 Haziran'a kadar 25 civarında il ziyareti gerçekleştirmesi beklenen Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin önemli bir bölümünde kapalı toplantılara ve iftar programlarına katılacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta iftar programına iştirak edecek Kılıçdaroğlu, yarın Gaziantep, sonraki gün ise Edirne'de olacak.

İnce ile beraber miting

Kılıçdaroğlu'nun seçim gününe kadar CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 10 miting yapması da planlanıyor.

Planlama kapsamında İnce ve Kılıçdaroğlu, ilk olarak 1 Haziran'da Bursa mitingine katılacak. 5 Haziran'da Aydın, 13 Haziran'da Ordu ve Giresun, 19 Haziran'da Hatay ve Antalya, 20 Haziran'da Mersin, 21 Haziran'da İzmir, 22 Haziran'da Ankara'da vatandaşlara hitap etmesi beklenen Kılıçdaroğlu ve İnce, 23 Haziran'da İstanbul'da halka seslenerek kampanya dönemini tamamlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluMuharrem Ince
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