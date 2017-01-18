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Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de görüştü.

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de görüştü.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:53
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Kılıçdaroğlu ile Bahçeli bir araya geldi

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile 45 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

MHP'nin, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan'ı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamının kapısında uğurlayan Bahçeli'ye de bir değerlendirmesinin olup olmadığı soruldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun gereğini söylediğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPCHPKemal KılıçdaroğluDevlet BahçeliTBMMGörüşme
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